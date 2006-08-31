Пора груши околачивать

Урожаи в плодовых садах этим летом очень нестабильные, да это и понятно. Но садоводы – молодцы, весь сезон старались помочь перезимовавшим деревьям обрести форму. Старания увенчались успехом. У многих созрели неплохие урожаи.

Но потери имеются. «Мороз-ревизор» внес свои коррективы. Пора думать об обновлении сада. Не приобретайте посадочный материал в случайных местах. Не наступайте второй раз на грабли, если какой-либо сорт у вас погиб, то снова его не берите. Сажайте те сорта, которые районированы в вашей климатической зоне. Еще очень важно правильно подобрать опылителей.

У нас в Мичуринском саду в этом году прекрасно уродились груши. Ветви ломаются под тяжестью плодов (см. фото). А морозы были под сорок. Все дело в правильном агрономическом уходе, сочетании проверенных 50-летним опытом сортов и использовании невысокорослых подвоев.

Очень рекомендую для небольших садовых участков заменить выпавшие деревья контейнерными растениями. Мы давно ведем научную работу в этом направлении – результаты прекрасные. Для нашей зоны рискованного земледелия очень разумно прививать высокоценный, но слабозимостойкий сорт «вторым этажом» на высоте 1 метр на штамбообразователь – саженец высокозимостойкого сорта. Потом растение доращивается 2–3 года в большом контейнере. На 3–4-й год такое деревце уже плодоносит, оно зимо­стойко, компактных размеров. При пересадке в сад в первый год соберете 1–2 кг. А еще через 3–4 года урожай составляет 20–30 кг, которого от обычных саженцев надо ждать в течение 10 лет в 3 раза дольше.

Иногда, для еще большего повышения зимостойкости перспективных сортов мы на них в проводник на высоте 1,7–2 метра от земли прививаем опять высокозимостойкий с высококачественными плодами сорт, называемый кронообразователем. Таким образом, перспективный высокоценный сорт растет между двумя высокозимостойкими сортами и испытывает их двойное положительное влияние на повышение своей зимо­стойкости и урожайности. Вот вам и урожай!

Садоводам-экспериментаторам рекомендую подготовить грамотно посадочные ямы, посадить саженцы – штамбообразователи, а весной попробовать самостоятельно «сконструировать» двухэтажное дерево. А на следующий год сделать еще одну прививку, и получить трехэтажное дерево. Успехов вам, дорогие садоводы!