«Семейный» доктор вашего сада

Витаминов полно, овощей вдоволь, но не расслабляйтесь, дорогие огородники. Наступит осень, огороды опустеют, а свеженькой зелени очень захочется. Посему, не забудьте посеять укроп на зелень прямо сейчас. До самых заморозков будете с зеленью.

Его оценили еще огородники Средиземноморья в глубокой древности. И до наших дней это скороспелое пряновкусовое растение всеми любимое и незаменимое.

Укроп – холодостойкое влаголюбивое растение длинного дня. Семена прорастают уже при температуре 3–5 градусов, листья растут при 5–8, а оптимальная для активного роста укропа – 16–17 градусов. Он любит поливы, в сухую погоду листья получаются мелкие и жесткие. Так что мягкая погода «бабьего лета» для него подходит замечательно.

Обязательно перед посадкой семена замочите на два дня, меняя воду 3 раза в сутки, чтобы смыть эфирные масла, препятствующие прорастанию. Норма высева семян – 1,5–2 грамма на кв. метр.

Не поленитесь и сделайте в конце октября посадку под зиму. Укроп – растение длинного дня, поэтому апрельские и июньские посевы охотнее формируют цветоносную стрелку. И только осенний посев позволит гарантированно получить сочную ранневесеннюю зелень.

Являясь сильным фитонцидом, укроп повышает урожайность овощей и предохраняет от многих болезней и вредителей. В совместной посадке с ним лучше растут бобы, картофель, горох, огурцы, морковь, томаты, да практически все культуры. Если семян уродилось много, посейте под зиму по всему огороду. Лишнее весной съедите на зелень. А потом пусть он размножатся самосевом и станет «семейным» доктором вашему саду.