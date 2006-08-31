Надо делить!

Пионы можно и нужно пересаживать только в конце сезона (конец августа – сентябрь), а не весной. Это грубая ошибка многих неопытных цветоводов. Пионы теряют при весенней посадке нежные нитевидные корешки, которые почти не возобновляются весной и летом. Такие растения почти не растут. Выглядят чахлыми, накапливают недостаточно питательных веществ и зимой могут погибнуть. Таким экземплярам не до цветения. Причем они могут не цвести много лет.

Сейчас, пока не поздно, постарайтесь «реанимировать» несчастных жителей своего цветника. Осторожно подкопайте кусты, смойте землю водой и поделите клубни на части (если корневище крупное), оставляя не менее 3 почек. Посадите в хорошо подготовленную посадочную яму, размером не менее 70х70х70 см. На дно положите дренаж – битый кирпич, гравий, слоем 20 см. На кислых почвах добавить известь – 200 граммов. Добавляют много перепревшего навоза. Почва должна быть богатой и воздухопроницаемой. На песчаных почвах дно ямы уплотняют глиной.

При посадке корневую шейку не заглубляйте, она должна быть на уровне почвы. Кстати, заглубление при посадке также может быть причиной отсутствия цветения. Хорошо полейте.

Что еще не нравится пионам – они не переносят заболоченных мест. При таких условиях их сажают на высоких грядах.

Для нормального цветения им необходимо греться на солн­це не менее 6 часов в день, особенно в первой половине дня. При затенении они растут, но не цветут.

На кислой песчаной почве пионы не цветут. Они любят нейтральные суглинки.

Выбирайте обильно цветущие сорта, покупайте корневища в специализированных питомниках. Не приобретайте у случайных людей, особенно торгующих на проезжих магистралях.

Если вы все сделаете правильно, пионы успеют укорениться до морозов и много лет будут вас радовать пышным цветением.