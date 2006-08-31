Как не «пережрать» овощей

На эти «вечные» вопросы читателей отвечает Юрий АНДРЕЕВ, зав. кафедрой овощеводства РГАУ-МСХА.

Наступила самая приятная и хлопотная пора в жизни огородника – сбор урожая. В огородах и садах долгожданное изобилие. Можно вволю наесться овощей и фруктов и на зиму заготовить, а ведь современный человек, чтобы иметь нормальный обмен веществ, должен в день съедать не менее 400 граммов овощей. Поэтому, мой совет – ешьте на здоровье!

Ну а нитраты… они есть всегда и везде. К примеру, в колбасу специально добавляют КNО3 (нитрат калия) для придания цвета, а мы едим и… ничего. И бояться надо не самих нитратов, а их производных. В организме человека при переваривании пищи происходит преобразование нитратов в нитрозамины, которые являются канцерогенными веществами. Но наш организм благополучно справляется с небольшим количеством таких веществ. Безопасно допустимая концентрация нитратов – 5 мг на один килограмм веса человека. Например, если вы весите 80 килограммов, то в день можно смело «съесть» 4000 мг нитратов. Смотрим по таблице для сбалансированной продукции – такое число соответствует 2 кг зелени, 8 кг картофеля или 60 (!) кг арбузов! Так что даже если овощи сильно нитратные, то небольшое их количество безопасно для вас, а пользы от свежих овощей несомненно больше, чем вреда.

Содержание в свежих продуктах витамина С в большой степени сдерживает образование нитратов. Если витамина много – никакие нитраты вам не страшны. Смело ешьте в любом количестве.

В недозрелых плодах нитратов больше. Обращайте внимания на сорта, раннеспелые накапливают нитратов больше, чем позднеспелые. И еще, отравиться можно только тепличными овощами, грунтовыми – практически невозможно.

В условиях прохладного лета и слабой освещенности количество нитратов, несомненно, возрастает, но главное – повышенное их содержание наблюдается при несоблюдении агротехники выращивания овощей. Если вы не «агрофанаты» и не подкармливаете овощи азотом каждую неделю, вам и вашему урожаю нитраты не страшны! Азотные удобрения вносите весной при подготовке гряд до посева и в начальный период роста (конец апреля – май), когда растения формируют надземную массу и корневую систему. Используйте комплексные удобрения с микроэлементами. Начиная с июля проводят только фосфорно-калийные подкорм­ки, что способствует накоплению большого количества сухого вещества и сахаров, такие овощи лучше хранятся длительное время. Поддерживайте оптимальную влажность почвы – уровень нитратов будет минимальным.

Не загущайте посевы корнеплодов. В результате получите большой урожай мелких плодов, в которых содержание нитратов повышенное.

Если вы купили овощи или боитесь, что нитратов много в вашем урожае, – примите меры. У тыквенных культур (огурец, кабачок, арбуз) нитраты накапливаются около кожицы плода. У «нитратного» арбуза мякоть на расстоянии 3 см от коры будет не красная, а с желтизной, на вкус – неприятная. Огурец можно почистить – снижаем уровень нитратов на 70%. В зеленных культурах нитраты накапливаются в черешках листьев, в корнеплодах – в древесинной части, ешьте только неж­ные части растения.

Правильно подобранная агротехника, тщательная мойка овощей и разумное употребление (не жадничайте, не доедайте арбуз до корки) – и ваше здоровье будет в полном порядке.