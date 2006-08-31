Дикие утки встречаются в самых разных местах: на прудах и озерах, болотах и лесных топях, в заводях лесных речушек и на крупных водохранилищах. Очень часто утки обитают даже в непосредственной близости от населенных пунктов, железных и автомобильных дорог, промышленных предприятий. Главное, чтобы было хотя бы небольшое зеркало воды и никто не беспокоил их во время высиживания яиц и вывода молодняка.

Самая распространенная охота на уток – на перелетах. Подросшие утиные выводки в середине августа начинают совершать регулярные перелеты: утром – к местам дневки, вечером – к местам кормежки. Именно во время этих перелетов, на утренних и вечерних зорях и производится охота. Как правило, места дневок располагаются на участках водоемов или болот, сильно заросших камышом, тростником, рогозом, осокой (крепях); места кормежек – на участках водоемов, заросших ряской и другой некрупной водной растительностью, на неглубоких илистых водоемах. Во время созревания злаковых кряквы нередко вылетают на кормежку в поля.

Вечерний «утиный» перелет начинается после заката солнца, поэтому к месту охоты необходимо прибыть за 30–40 минут до сумерек. На утреннюю зорьку также прибывают заранее, еще затемно. Уже через час после восхода солнца утренний перелет заканчивается. По мере приближения осени в вечернее время перелеты становятся все более и более поздними.

Для охоты на перелетах обязательным условиям является маскировка. На берегах озер, речек, стариц, густо заросших травой и кустарником, можно засесть непосредственно в них, одевшись в одежду защитного цвета. На крупных водоемах необходимо сделать засидку, соорудив своеобразный шалаш. Чтобы со временем шалаш не стал выделяться на фоне другой растительности из-за увядших растений, его следует обновлять. Стрельбу ведут стоя, вставая из шалаша в полный рост, делать его лучше без крыши.

Даже смертельно раненная утка способна после падения молниеносно спрятаться в растениях, поэтому не стоит жалеть на подранка второго выстрела. Огромную помощь в поиске добычи и доставки ее вам окажет охотничья собака – ретривер, спаниель или сеттер. Бывает, правда, что трофей падает в такое место, что даже собака оказывается бессильна.

Не менее интересный способ охоты на утку – с подхода или с подъезда. В первом случае охотник пешком продвигается к предполагаемому месту обитания уток и стреляет птиц, поднимающихся в воздух. Охотничья собака – несомненный помощник при этом виде охоты, она способна найти птицу, выгнать ее на чистое пространство и поднять «на крыло». Охота с подъезда осуществляется с лодки. На лодке или челне заходят в прибрежный камыш, вспугивая тем самым птицу, и стреляют по уткам, поднявшимся «на крыло».

Несмотря на кажущуюся простоту, охота на уток увлекательна и азартна, особенно когда рядом с тобой верный друг – охотничья собака, а вокруг красивая природа.