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Семь петухов и одна девушка

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Николай АРИНЫЧЕВ, Брянск ]

Семь петухов и одна девушка

ВОТ скажите, сколько должно быть петухов и куриц в процентном отношении для нормального равновесия в курятнике? Не знаете? И никто толком не знает, кого ни спрашиваю. А про то, как не должно быть, - история вот какая...

Я в городе живу, а мать у меня - в деревне. Огород у нее, курочек держит. Ну на зиму двух - трех оставляем и петуха для порядка. Весной инкубатор­ских цыплят покупаем.
Зимой мать заболела, в больнице пролежала долго, потом у меня в городе пожила. Все беспокоилась о курах своих. Соседка их там кормила, говорит, одна курица осталась и петух. Ладно, мать выздоровеет, купим новых цыплят.

Привез я мать домой только в июне. Она сразу в курятник побежала к своим курочкам. А там - семь цыплят, большие уже. Это, значит, соседка не доглядела. Курица высидела птенчиков. Это ж надо ж! Куриная семья! Вот и хорошо, будут у нас несушки. Мама стала кликать петуха, ясное дело, Петей, а курицу - Изольдой.

Но радовалась мама зря! Когда я через месяц приехал, сразу стало ясно, что все цыплята - петухи! Да... плакали мои яйца. Ладно, думаю, зарежем к зиме, тушенку матери накручу.

В следующий раз приехать я смог только через месяц, а мать меня сразу в курятник на «экскурсию» повела. А там бегает семь здоровых петухов и... лысая Изольда. Я прям обомлел. А где же петух - отец семейства? Заклевали Петю эти «птеродактили» молодые! Он грустил, грустил и... помер.

И что же получилось: на одну курицу - семь петухов! Они ее, бедную, совсем «затоптали», перья только на лапах остались. Но удивительное дело, соседних кур она всех отгоняет, а собак и кошек распугала, они наш дом стороной обходят. Сторожит Изольда лучше любой собаки, чужого на участок никого не пускает. Хозяйку свою, правда, не трогает. Приходилось матери ее запирать, когда соседи заходили, иначе клюнет!

На такой нервной работе яйца нести Изольда совсем разучилась, некогда ей стало. Начал я думать, что ж делать с этим матриархатом - петухи дерутся, Изольда клюется. Не стал ждать осени, шестерых «братков» порешил в тушенку, а одного, самого тихого, оставил.

И что же... Замучила Изольда бедного «мужика», клевала, к кормушке не подпускала, пришлось и его съесть.

Теперь она одна осталась, двор по-прежнему исправно охраняет, но яйца не несет. Интересно, вернутся к курице материнские инстинкты, или как? Ждем...

Уважаемый Николай! Вы уж, пожалуйста, напишите нам, чего вы там дождетесь вместе с Изольдой. Нашим читателям будет интересно узнать, каков финал вашей «феминистической» истории.

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