Любите ли вы землянику?

НУ КТО же не любит землянику, скажете вы, и будете правы. Есть эту душистую ягоду любят все, а с любовью и пониманием отнестись к просьбам земляники - удел немногих. Если совсем немного уделить ей особого внимания, урожай можно увеличить в 10 раз! Вместо 200 кустов посадите 20, а ягод соберете больше. И это - объективная реальность. Начните прямо сейчас.

Сначала нужно подготовить почву. Подбадривая себя тем, что площадь посадки будет совсем небольшая, тщательно перекопайте почву. Выберите все сорняки. Неплохо пролить гряду раствором марганцовки. Земляника любит некислые, легкие плодородные почвы. Самый замечательный вариант - внести по десять ведер перепревшего навоза на 1 кв метр. Если основательно подготовить почву, то подкармливать будет не нужно. Кстати, земляника этого не любит.

Теперь приобретите здоровый посадочный материал. Не берите усы у соседей, от своих старых и больных маточников, не покупайте у случайных людей! Купив меристемный (выращенный из культуры тканей) оздоровленный посадочный материал в специальном питомнике, вы гарантированно будете получать урожай в течение трех лет. Потом начинают проявляться накапливающиеся болезни.

Замульчируйте почву черным водопроницаемым материалом. В сделанные лунки посадите рассаду. В средней полосе землянике холодно. Она, конечно, плодоносит, но «мерзнет», а на согревание силы отнимаются от урожая. Если поднять температуру почвы на 6 градусов (постелив черную ткань), можно увеличить урожайность до двух раз! К тому же под тканью создается оптимальный водно-воздушный режим. Поливать можно редко, по бороздам. Не надо рыхлить: меньше вредителей, легко обрезать усы и собирать урожай. А главное, нет изнурительных прополок, которые отнимают много сил у огородника. И нет сорняков, которые отнимают силы у земляники.

Закладка цветковых почек у земляники начинается в августе. Не срезайте в это время все листья! Обычно таким образом борются с болезнями. Зачем же так не любить землянику! Ослабленное растение будет думать о новых листьях для фотосинтеза, а не о будущем урожае. Удалите только старые листья. Запаса «здоровья» у элитного посадочного материала хватает на несколько лет.

Укройте на зиму земляничник лапником. Она может перезимовать и без этого, но каковы последствия зимнего переохлаждения? Очень печальные, хоть и незаметные. Более половины цветочных почек вымерзают!

Попробуйте соблюсти все пункты этой агротехники, и в течение трех лет вы будете получать урожай в 10 раз выше, а ухода - в 10 раз меньше! А потом плантацию нужно обновлять свежим оздоровленным посадочным материалом. Желаю успеха!

Анекдоты в тему

- ГОГА, ты помидоры любишь?

- Кушать люблю, а так - нет.

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Одна собака говорит другой:

- Люди думают, что мы любим кости, а мы любим мясо.