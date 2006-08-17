Озеро Селигер
№ 15(15) от 17.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Плесы
С СЕВЕРА Селигер начинается Полновским плесом, его длина составляет около 10 км, а ширина - 4 километра. На этом плесе встречаются самые большие глубины - до 2 метров. С востока плес более мелководный, с запада - глубины больше, да и вид с холмов на водное пространство великолепен. По плесу разбросано большое количество островков.
Вблизи Городца Полновский плес переходит в Сосницкий. По размерам он несколько уступает северному соседу, длина и ширина - 8 и 3 километра. Берега плеса почти везде доступные, высокие и сухие. Особенно интересен для отдыха и рыбалки залив в западной части плеса: он почти на 4 км уходит в лесистый берег.
В центральной части Селигера находится Кравотынский плес. На его берегах довольно много удобных мест для рыбалки и организации стоянки. С запада берегом плеса является остров Хачин. В ветреную погоду на этом плесе лучше не отходить далеко от берега - на открытом пространстве возникают серьезные волны.
Березовский плес - западный участок Селигера, его длина почти 14 километров. На просторах присутствуют как довольно глубокие места, так и мелководные заливы. Наиболее популярные места у отдыхающих - сухие берега, где сосновый лес подступает вплотную к воде.
Город Осташков - конечный пункт автомобильных и железнодорожных маршрутов - расположен на берегу Осташковского плеса. Это самый большой Селигерский плес, здесь же расположены два крупных острова - Кличен и Городомля. Для рыбаков очень интересен рельеф дна этого плеса - здесь довольно часто участки с небольшой глубиной переходят в более глубокие и наоборот. Как и на Кравотынском плесе, при сильном ветре на огромных просторах плеса поднимается большая волна. Хорошие места для ловли располагаются между островами.
С юга Селигер заканчивается Селижаровским плесом, откуда воды озерной системы попадают в речку Селижаровку, а дальше в Волгу. Сам плес уже очень похож на полноводную реку. Берега - поросшие сосновым лесом.
Исторический факт
В феврале 1772 г. инъюрколлегия России по просьбе шведского короля вынесла решение об отправке рыбаков с Селигера для обучения шведских рыболовов. В том же году два рыбака вместе с семьями и полным рыбацким снаряжением были отправлены в Швецию.
Рыбалка
В СЕЛИГЕРЕ обитает более 25 видов рыб. Это и привычные всем рыболовам лещ, карась, щука, окунь, судак, жерех, язь, голавль, плотва, густера, красноперка, уклейка. Встречаются и редкие для средней полосы России рыбы - ряпушка, сиг, хариус, снеток. Последние в уловах рыболовов встречаются довольно редко. По сравнению с прошлыми десятилетиями заметно сократилось и поголовье обычных рыб - сказалось браконьерство.
Мирную рыбу ловят на Селигере поплавочными и донными снастями как с берега, так и с лодки. Самые перспективные места - вблизи камышовых зарослей, в заливах, на бровках, на участках с перепадами глубин и илистым дном. Ловят в основном на червя, опарыша, ручейника, кузнечика, личинки стрекозы. Активно применяются для ловли растительные насадки - пареные зерна, горох, каши.
За хищной рыбой отправляются со спиннингом или различными живцовыми снастями - жерлицами и кружками. В качестве приманок используют вращающиеся блесны от №0 до №4-5, колеблющиеся блесны от 4-5 до 10 см длиной, воблеры с заглублением от 30 см до 5-7 м, джиговые приманки. На заросших участках и в заливах активно используют попперы или поверхностые приманки в виде лягушек.
Хотя бы раз на Селигере побывать стоит обязательно. Мест для отдыха и рыбалки предостаточно, и можно выбрать практически все что душе угодно. Хочешь - останавливайся на берегу в сосновом или березовом лесу, хочешь - устраивай стоянку на одном из бесчисленных островков. Условия для рыбалки тоже крайне разнообразны - это и обширные плесы, и множество проток и заливов, и даже озера на крупных островах. А от природы этого края вы точно останетесь под впечатлением!
Рыболовные базы Селигера
ДОМИКИ (коттеджи) на берегу озера от 1500 до 3900 руб. за аренду коттеджа в сутки.
Номер на базе отдыха (2-местный, удобства на этаже) - от 900 до 1700 руб. за сутки проживания.
Номер на базе отдыха (4-местный, с удобствами) - от 1500 до 5000 руб. за сутки проживания.
Возможна аренда лодок, моторных лодок, снаряжения и снастей для рыбалки, снегоходов.
Питание 250-1000 руб. в сутки.
Приманки для щуки
ВОБЛЕР liberty samba 400
Материал - пластик
Тип воблера - плавающий (floating)
Заглубление - 3,5-4 м
Размер - 70 мм
Масса - 17,5 г
Количество крючков - 2 (тройник)
Страна-производитель - Корея
Воблер liberty samba 400
Материал - пластик
Тип воблера - плавающий (floating)
Заглубление - 1 м
Размер - 60 мм
Масса - 12,5 г
Количество крючков - 2 (тройник)
Страна-производитель - Корея
Воблер liberty bite 50
Материал - пластик
Тип воблера - нейтральный (suspending)
Заглубление - 2 м
Размер - 50 мм
Масса - 5 г
Количество крючков - 2 (тройник)
Страна-производитель - Корея
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