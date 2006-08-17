Озеро Селигер

Плесы

С СЕВЕРА Селигер начинается Полновским плесом, его длина составляет около 10 км, а ширина - 4 километра. На этом плесе встречаются самые большие глубины - до 2 метров. С востока плес более мелководный, с запада - глубины больше, да и вид с холмов на водное пространство великолепен. По плесу разбросано большое количество островков.

Вблизи Городца Полновский плес переходит в Сосницкий. По размерам он несколько уступает северному соседу, длина и ширина - 8 и 3 километра. Берега плеса почти везде доступные, высокие и сухие. Особенно интересен для отдыха и рыбалки залив в западной части плеса: он почти на 4 км уходит в лесистый берег.

В центральной части Се­ли­гера находится Краво­тынский плес. На его берегах довольно много удобных мест для рыбалки и организации стоянки. С запада берегом плеса является остров Хачин. В ветреную погоду на этом плесе лучше не отходить далеко от берега - на открытом пространстве возникают серьезные волны.

Березовский плес - западный участок Селигера, его длина почти 14 километров. На просторах присутствуют как довольно глубокие места, так и мелководные заливы. Наиболее популярные места у отдыхающих - сухие берега, где сосновый лес подступает вплотную к воде.

Город Осташков - конечный пункт автомобильных и железнодорожных маршрутов - расположен на берегу Осташковского плеса. Это самый большой Селигерский плес, здесь же расположены два крупных острова - Кличен и Городомля. Для рыбаков очень интересен рельеф дна этого плеса - здесь довольно часто участки с небольшой глубиной переходят в более глубокие и наоборот. Как и на Кравотынском плесе, при сильном ветре на огромных просторах плеса поднимается большая волна. Хорошие места для ловли располагаются между островами.

С юга Селигер заканчивается Селижаровским плесом, откуда воды озерной системы попадают в речку Селижаровку, а дальше в Волгу. Сам плес уже очень похож на полноводную реку. Берега - поросшие сосновым лесом.

Исторический факт

В феврале 1772 г. инъюрколлегия России по просьбе шведского короля вынесла решение об отправке рыбаков с Селигера для обучения шведских рыболовов. В том же году два рыбака вместе с семьями и полным рыбацким снаряжением были отправлены в Швецию.

Рыбалка

В СЕЛИГЕРЕ обитает более 25 видов рыб. Это и привычные всем рыболовам лещ, карась, щука, окунь, судак, жерех, язь, голавль, плотва, густера, красноперка, уклейка. Встречаются и редкие для средней полосы России рыбы - ряпушка, сиг, хариус, снеток. Последние в уловах рыболовов встречаются довольно редко. По сравнению с прошлыми десятилетиями заметно сократилось и поголовье обычных рыб - сказалось браконьерство.

Мирную рыбу ловят на Селигере поплавочными и донными снастями как с берега, так и с лодки. Самые перспективные места - вблизи камышовых зарослей, в заливах, на бровках, на участках с перепадами глубин и илистым дном. Ловят в основном на червя, опарыша, ручейника, кузнечика, личинки стрекозы. Активно применяются для ловли растительные насадки - пареные зерна, горох, каши.

За хищной рыбой отправляются со спиннингом или различными живцовыми снастями - жерлицами и кружками. В качестве приманок используют вращающиеся блесны от №0 до №4-5, колеблющиеся блесны от 4-5 до 10 см длиной, воблеры с заглублением от 30 см до 5-7 м, джиговые приманки. На заросших участках и в заливах активно используют попперы или поверхностые приманки в виде лягушек.

Хотя бы раз на Селигере побывать стоит обязательно. Мест для отдыха и рыбалки предостаточно, и можно выбрать практически все что душе угодно. Хочешь - останавливайся на берегу в сосновом или березовом лесу, хочешь - устраивай стоянку на одном из бесчисленных островков. Условия для рыбалки тоже крайне разнообразны - это и обширные плесы, и множество проток и заливов, и даже озера на крупных островах. А от природы этого края вы точно останетесь под впечатлением!

Рыболовные базы Селигера

ДОМИКИ (коттеджи) на берегу озера от 1500 до 3900 руб. за аренду коттеджа в сутки.

Номер на базе отдыха (2-местный, удобства на этаже) - от 900 до 1700 руб. за сутки проживания.

Номер на базе отдыха (4-местный, с удобствами) - от 1500 до 5000 руб. за сутки проживания.

Возможна аренда лодок, моторных лодок, снаряжения и снастей для рыбалки, снегоходов.

Питание 250-1000 руб. в сутки.

Приманки для щуки

ВОБЛЕР liberty samba 400

Материал - пластик

Тип воблера - плавающий (floating)

Заглубление - 3,5-4 м

Размер - 70 мм

Масса - 17,5 г

Количество крючков - 2 (тройник)

Страна-производитель - Корея

Воблер liberty samba 400

Материал - пластик

Тип воблера - плавающий (floating)

Заглубление - 1 м

Размер - 60 мм

Масса - 12,5 г

Количество крючков - 2 (тройник)

Страна-производитель - Корея

Воблер liberty bite 50

Материал - пластик

Тип воблера - нейтра­ль­ный (suspending)

Заглубление - 2 м

Размер - 50 мм

Масса - 5 г

Количество крючков - 2 (тройник)

Страна-производитель - Корея