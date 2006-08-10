Как вырастить лампочку

ПРОЧИТАЛ с интересом ваш материал в №№ 6 и 8 на «злободневную» тему обустройства дачных туалетов. Посмеялся от души, хотя это вовсе и не смешно. Подобные проблемы есть у всех, но далеко не все дачники цивилизованно их решают. Намного удобнее своим пофигизмом создать проблему соседу.

У меня по этому поводу созрел вопрос. А что могут предложить наши ученые-энтузиасты дачникам по поводу переработки разных бытовых отходов в полезные продукты? Например, я где-то читал, что навоз можно перерабатывать в энергию, и такие промышленные установки придуманы даже у нас. А что еще можно пустить в дело и что можно получить? А как насчет фекалий?

Геннадий Пономаревский, Воронеж

На вопросы читателя и нашего корреспондента ответил Олег Сидоренко, профессор кафедры микробиологии РГАУ-ТСХА им.К.А. Тимирязева.

- Какие отходы можно переработать и «чем»?

- Все отходы состоят из трех частей: жидкие, газообразные и твердые. Но я не считаю и не хочу называть «отходами» продукты, оставшиеся после использования углеродосодержащих продуктов. Если один организм явился пищей и источником энергии для другого, то это не «отход», а звено биологической цепочки мироздания.

Перерабатывают всю органику и не органику, кстати, тоже микроорганизмы. Те­оретически бактерии «съедят» все! На каждый «отход» есть свой микроб. Но лучше всего они работают в ассоциации, то есть в «хорошей компании» подходящих друг другу микроорганизмов. Бытовой мусор, навоз, отходы растениеводства и животноводства - все с удовольствием перерабатывается микроорганизмами.

- Что же в результате получается? И можно ли этим «руководить»?

- Можно и нужно. Если правильно подобрать (а это не сложно) определенные бактерии, то из отходов быстро и дешево можно получить спирт, биогаз, водород, другие жидкие и газообразные вещества. Например, в Бразилии круглый год лето, бананов - «как грязи», там проб­лема перепроизводства этого скоропортящегося продукта. Так вот, из гнилых бананов они наладили производство спирта. И сейчас 30% местных автомобилей оснащается двигателями со спиртовым топливом.

- У нас - Россия, а не Бра­зилия, зато «грязи» - как у собаки блох, и много больше. И чем вы можете обнадежить дачников-любителей?

- Огромное количество навоза вокруг животноводческих комплексов может стать чудесной сырьевой базой для биоэнергетики. И такие разработки у нас, конечно, имеются. Вот только действующих установок почти нет.

Между тем в образцах за неделю при анаэробной (без доступа кислорода) переработке бактериями 1 кг навоза образуется 0,6 кубометра газа и 0,1 кг ила (экологически чистое и экономически выгодное удобрение, заменяющее до 40% минеральных удобрений), или 0,4 л жидкого топлива! И этот процесс можно легко организовать на приусадебном участке.

Нами разработана и запатентована бытовая установка для производства биогаза из навоза, растительных отходов. Ну, и фекалии для бактерий тоже вполне съедобны.

Особо сложной технологии не требуется. Соблюдение конкретных параметров температуры, давления и концентрации метанообразующих бактерий, а их премного в затопленной почве (любое болото) - и вы сможете обеспечить электричеством и теплом свой дом и с соседями поделиться. Экологическая чистота и полный круговорот «веществ в природе» на вашем участке в действии! Разве это фантастика? Это же абсолютная цивилизованная рентабельная реальность - свой маленький «газпром».