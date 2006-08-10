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Малина – редкостная эгоистка

Не ждите осени, режьте сейчас

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Сергей Теплов, агроном, питомник «Природный сад» ]

Малина – редкостная эгоистка

ЯГОДА малина в этом году уродилась неплохо. Весной было много влаги, в июле - жарко. Лесную малину собирать было приятно - жара прошла, слепней поубавилось. А в садах малина поспевает до конца лета. Сейчас апробировано много высокоурожайных сортов с разным сроком созревания и ремонтантных, которые плодоносят чуть ли не до морозов. Однако думать о новом урожае пора уже сейчас, пока не собрали нынешний.

Все садоводы знают, что малина - двулетнее растение, и отплодоносившие побеги надо вырезать. В будущем году, как ни старайтесь, побег засохнет. Трудолюбивые садоводы проводят обрезку поздней осенью, а ленивые - оставляют до весны.

Но далеко не все знают, что вырезать побеги надо как можно раньше, еще летом. Сразу после сбора урожая, не дожидаясь, когда созреют последние мелкие ягодки. (Это не относится к ремонтантным сортам.)

Зачем же так строго? А вот почему. Малина, как выяснилось, - «редкая эгоистка» среди жителей плодового сада. Отплодоносившая малиновая ветвь, которая все равно отомрет, до самой поздней осени будет продолжать тянуть соки на себя и отберет довольно большое количество питательных веществ у молодых. Новые однолетние побеги могут рассчитывать только на себя. Вот поэтому побыстрее избавляйтесь от старых «кровососов».

По этой же причине вырезайте уже сейчас слабые и тонкие однолетние побеги. Все тонкие (тоньше 1 см в диаметре) удаляйте безжалостно. Урожай на тонких ветвях будет на порядок меньше, чем на толстых.

Оставьте по пять - семь сильных толстых побегов на кусте. До осени оставшиеся побеги успеют запасти много питательных веществ, одревесневеть и крепкими и здоровыми уйти в зиму.

На сладенькое потянуло?

ВАРЕНЬЕ на зиму

Не забудьте сварить на зиму малиновое варенье. Лучшего лекарства от простуды в России еще не придумали. «Лечебное» варенье, конечно, предпочтительнее варить из лесной малины. А из садовой - вкусные заготовки - порадовать душу и тело.

Самым целебным считалось сильно упаренное варенье (в остывающей русской печке долго выстаивалось). Сироп получается такой, что ложка «стоит».

Сушеные ягоды для самого полезного чая

Сушить нужно только спелые ягоды. Сначала их подвяливают на солнце и сквозняке, а потом быстро досушивают в нежаркой духовке. Если вы не доглядели и ягоды почернели - выбрасывайте.

Для малинового чая посушите малиновый лист. На стакан кипятка - чайная ложка сушеных листьев и столовая ложка ягод.

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