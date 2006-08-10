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Кофе на грядке

Топинамбур: от запоров незаменим

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Кофе на грядке

ЗДРАВСТВУЙТЕ, многоуважаемая редакция. В одном из номеров (№4) вы писали о хрене. Точно так же у меня случилось с топинамбуром. Осенью закопал ботву, чтобы перегнила. Теперь все лето тяпаю молодую поросль по всему огороду - не могу вывести. Расскажите, чем полезен топинамбур. Одно знаю и испытал на себе - хорош при запорах. Не надо заморских «Мизимов».

Дяченко Виктор, Ростовская область, г. Красный Сулин

Топинамбур (helianthus tuberosus) - многолетнее корне­плодное растение. По-другому среди огородников известен как земляная груша (плоды действительно похожи на грушу). В диком виде растет в Африке, а его родиной считается Северная Америка. Свое название этот овощ получил якобы в честь индейского племени Топинамбус, на землях которого это растение отлично размножалось, и индейцы племени тоже отличались многодетностью, крепким здоровьем и долголетием. Потом клубни привезли в Европу, где топинамбур также охотно растет в огородах.

Топинамбур - вкусный, полезный, диетический продукт. Его солят, варят, маринуют, готовят салаты, сушат и перемалывают в муку для выпечки хлеба. Выкапывать для еды его можно в любое время - и ранней весной, и летом, и поздней осенью.

Используют его и в лекарственных целях. В клубнях содержится 16-18% инулина - вещества, заменяющего крахмал и сахар. Поэтому для диабетиков топинамбур в любом виде - просто спасение. Также в нем много кремния, магния и калия, что полезно всем слоям населения для продления жизни и молодости.

Топинамбур полезен при подагре, гастрите, запорах (!), гепатите. Он хорошо нормализует сахар в крови. Высокое содержание полисахаридов позволяют топинамбуру быть мощным иммуномодулятором.

Полезны не только клубни, но и листья. Чай из листьев - отличное восстанавливающее средство после инсульта. А домашние животные охотно едят ботву.

У нас топинамбур многие знают, а выращивают, в основном, любители.

Топинамбур неприхотлив, зимостоек, агротехника у него такая же, как у картофеля. В отличие от картофеля его клубни отлично зимуют в грунте, поэтому весной всегда к столу сочные, свежие, богатые витаминами «груши». Это - несомненный плюс. А минус - выкопанные осенью клубни, в отличие от картофеля, долго не хранятся. Вот поэтому у нас в промышленном масштабе его и не выращивают.

Так что храните клубни до весны в почве, а весной обязательно выкопайте урожай. На том же расстоянии друг от друга, как и картофель, посадите клубни. Если оставить поле без присмотра, то через 2-3 года у вас будут очень декоративные «грушевые» заросли из этого агрессивного растения, но урожай будет плохим - клубни измельчают и выродятся.

Если мы вас сагитировали выращивать топинамбур не только для красоты, но для урожая, сообщаем, что выведены культурные высокоурожайные сорта - Скороспелка, Интерес, Находка, Волжский.

Хозяйке на заметку

ТОПИНАМБУР соленый под гнетом

Способ засолки такой же, как для огурцов. На литр воды взять 1,5-2 столовые ложки соли, все сложить в бочку или эмалированный бачок и под гнет. Хранить в погребе или на непромерзающем балконе в городе.

Винегрет с соленым топинамбуром - не оторветесь!

Кофе из топинамбура

Клубни тщательно вымыть, высушить, настрогать тонкими ломтиками (0,1 - 0,3 мм) и сушить в духовке при 90 градусах. Когда ломтики высохнут и начнут ломаться, измельчить их в кофемолке. А потом обжарить до коричневого цвета.

Напиток получается вполне кофейный, сладкий и очень диетический.

Топинамбур от запоров

С этой целью хорошо помогает ежедневная обеденная порция салата из натертого на крупной терке топинамбура с подсолнечным маслом и солью.

До еды за 15 мин. принимать по одной столовой ложке свежего сока 3 раза в день. И так - 30 дней, потом 10 дней перерыв. Сок одновременно снимает хронический гастрит.

Из высушенного и измельченного в кофемолке топинамбура заварить чай (1 столовая ложка на пол-литра кипятка). Настоять, процедить, разделить на две части и пить перед едой за 20 мин. утром и вечером. Курс - 20 дней, потом перерыв.

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