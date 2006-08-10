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Пьяный мякиш

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ВИНОГРАДОВ, Чебоксары ]

Пьяный мякиш

ПРИЕХАЛИ мы к теще, в село Красная Горка, то, что на реке Ветлуге, на рыбалку, отдыхать. Было первое воскресенье июля, в деревне «гудел» какой-то праздник. Побросали вещи, облобызали родню, наскоро перехватили чего-то и со сватом бегом с удочками на пожарный прудик за карасем.

Было уже часов девять вечера, но клевало так себе. Деревенские мужички поочередно вытаскивали карасей с ладонь, а у нас поплавки стояли без движения. Помаялись мы с полчаса и пошли домой на ужин. Тут-то теща и налила нам по кружке самодельной бражки в честь того самого праздника. Брага была знатно выстояна, крепкая, с густым запахом аниса. В голову пришла озорная мысль: и карась к запаху аниса не равнодушен. Подумал я так да и спать повалился.

Утром сват поднял меня в пять со словами: «Пора, карась сонь не любит!» И тут, хотите верьте, хотите нет, словно чертик в голову постучал: «Ты в тесто, когда для наживы мешать будешь, не забудь чуть бражки добавить, хуже не будет». Сказано - сделано: глоточек себе, ложечку в тесто. Тесто на браге отлично замесилось, а чтобы к рукам не прилипало - добавил масла подсолнечного, вот и весь рецепт. С отличным настроением отправились к пожарному пруду. Вокруг пруда стоят одни мальчишки с можжевеловыми прутами-удочками. Мужичков не видать - видать, праздник удался на славу. Солнце поднялось над лесом, заблестела изумрудными каплями роса. Наступил час карася. Насадили тесто на крючки и, подбросив немного прикорма в воду, мы забросили удочки. Карась долго ждать себя не заставил, клев начался. То сват подсекает красавца, то я, то сват, то я. Да каких - грамм по триста, таскаем и таскаем. У мальчишек тишина. Сосед справа от меня не выдержал и спрашивает: «Дядь, на что ловишь-то?»

- Да на мякиш, как обычно.

- И я на мякиш.

Подвинулся ко мне ближе и подбросил свою снасть рядом с моим поплавком.
Не прошло секунды - у меня карась, у него тишина. Тут я в шутку ему говорю: «А ты на крючок перед забросом поплевал на удачу?» «Нет», - говорит. «Ну что ж ты, брат, рыбачишь, а главного секрета не знаешь».

Рыбачок достал из воды крючок, насадил свежий мякиш, плюнул на него и забросил снова. Ждем, и опять та же история - у меня карась, у него ноль. Смотрю, рыбачок мрачнее тучи стал. Пододвигаюсь к нему ближе и тихо говорю: «Неправильно ты на мякиш плюнул, вот и не клюет, давай я тебе покажу, как правильно». Рыбачок все за чистую монету принял, достает крючок, подает мне. Я на наживку поплевал и прибавил тихо: «Ловись, рыбка, большая и малая...» Перезабросились, ждем. Прошла минута-другая, вдруг у рыбачка поклевка, да какая! Можжевеловый прут согнулся, леса натянулась струной и заходила вдоль берега. Рыбачок проявил завидное хладнокровие и вывел рыбину на береговую отмель. На крючке бился огромный ротан!

Черный, как черт. Веса в нем было, не соврать, грамм восемьсот. До сих пор не пойму, откуда он такой в пожарном прудике взялся. Вот тебе и бражка. Наловили мы в то утро золотого карася полную бельевую корзину и торжественно пронесли ее по улице через всю деревню до тещиного дома. Уточняя рецептуру, сват сказал, что если под рукой нет бражки, то в рецепте пьяного мякиша вполне может быть использован и обыкновенный самогон-первач. При этом добавлять его можно как в тесто, так и непосредственно внутрь. Главное - всегда поплевать на наживку перед забросом. Вот, вроде, и вся история, которая научила меня, что в рыбной ловле всегда нужен смелый эксперимент. Дерзай, и тебя ждет настоящая удача!

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