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В стиле кантри

«Жизнь прекрасна, когда правильно подобраны антидепрессанты...»

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Владимир КУЗНЕЦОВ ]

В стиле кантри

ЕСЛИ вам надоели Турция, Испания и Египет, то, значит, наступило то самое время, когда нужно повернуться лицом к Родине и углубиться в нее. Современная туриндустрия дает сегодня возможность отдыха в полном контакте с природой. Коттеджи в лесу, деревянные домики на берегу озер и небольших речек, земляника, черника, малина, грибы, рыбалка, катание на лошадях - все это не сказка, а вполне доступная реальность. Этот вид отдыха становится настолько популярным, что спрос частенько превышает предложение. Тот самый вожделенный домик в деревне все чаще требует предварительного бронирования. И хотя уровень сервиса порой оставляет желать лучшего, поход на околицу к колодцу-журавлю за водой или трансфер на сенокос, который осуществляют селяне на скрипучей телеге по лесной дороге, даст не меньше впечатлений, чем африканское сафари. А какой восторг вызовет у вашего ребенка песня полуночного сверчка за печкой, марш-бросок в четыре часа утра за парным молоком или поход на пасеку за медом в сотах? А вы сами-то помните, когда ходили последний раз по траве босиком? А покос, а хождение в ночное? И все это пока можно не только увидеть, но и принять в этом живейшее участие.

Нет ничего лучше, чем ужение рыбы в лесной реке, когда время останавливается, и ты весь сосредоточен на маленьком поплавке в ожидании поклевки. И даже самый маленький пескарь, пойманный на личинку стрекозы, приносит ощущение величайшей победы. В деревне с вами не будут нянькаться, здесь на это нет времени. Ведь столько всего нужно успеть сделать за короткое лето. Но с вами всегда поделятся земляничной поляной, стаканом молока, отпарят в баньке и дадут в дорогу нитку сушеных белых грибов, чтобы было что вспомнить зимой и вернуться сюда на следующее лето.

Если во время отдыха вы намерены ловить рыбу, помните, что все надо везти с собой с двойным запасом. Снасти, которыми пользуются местные рыболовы, могут вызвать у вас некоторое сомнение в их пригодности по прямому назначению. Прихватите с собой лишние леску, крючки, груза, возможно, у вас завалялась резервная катушка. В деревне это валюта! За набор японских крючков местные рыбаки охотно подскажут, где уловистые места, дадут лодку и - как высшая степень доверия - возьмут с собой на рыбалку. Учтите, селяне принимают подарки с достоинством, поэтому с тем же достоинством и вниманием принимайте их ответные дары. Даже если это плошка с малосольными огурцами - знайте, она поднесена от всего сердца. Соблюдайте этот протокол, и вам в отдыхе будет легко и спокойно.

Что сколько стоит

В КАЧЕСТВЕ примера приведем базы, которые удалось посетить в этом сезоне:

Тверская область

Коттедж на берегу озера, на две-три семьи. Работает мобильная связь.

Проживание одного человека в сутки с полным пансионом обойдется около 2000 рублей. Предварительное бронирование обязательно. Возможен трансферт.

Рыбалка, охота, услуги егеря, лодка, баня, очаги и мангалы оплачиваются отдельно. Коттедж сдается целиком минимум на два дня.

Калужская область

Гостиница у лесного озера. Класс три звезды. Номера двух-, трехместные, пент­хаус.

Ресторан. Работает мобильная связь. Проживание одного человека в сутки обойдется около 700 рублей. Возможен трансферт. Предварительное бронирование обязательно. Рыбалка, охота, услуги егеря, лодка, баня, мангалы оплачиваются отдельно.

Республика Марий Эл

Комната в деревенском доме, река, лес, грибы, пасека.

Проживание одного человека в сутки с полным пансионом обойдется около 500 рублей. Работает мобильная связь. Предварительное бронирование обязательно. Возможен трансферт.

Рыбалка, охота, услуги егеря, лодка, баня, мангалы, топливо, путевки оплачиваются отдельно. Недельные заезды компанией из 4-6 человек.

Взять с собой!

УДИЛИЩЕ - без колец, Black Hole Galaxy, длина 4-6 м, производитель - Корея. Леска - 0,10-0,14 мм, монофильная. Набор поплавков - грузоподъемность от 1 до 5 грамм. Набор грузил-дробинок. Набор крючков - №№12-20 (междуна­­родная классификация).

Удилище - с кольцами, Black Hole River Hunter, длина 5-6 м, производитель - Корея. Катушка - безынерционная, 1000-2000-й серии, Ryobi Zester VX. Леска - 0,12-0,18 мм, монофильная. Набор поплавков - грузоподъемность от 1,5 до 6 грамм. Набор грузил-дробинок. Набор крючков - №№12-20.

Удилище - с кольцами, Black Hole Hyper Match, длина 3,9-4,5 м, тест 2-8 г, 10-25 грамм. Катушка - безынерционная Milo ­Pro­xon, 1000-2000-й серии. Леска - 0,14-0,20 мм, монофильная. Набор поплавков - грузоподъемность от 8 до 14 грамм.

Набор грузил-дробинок. Набор крючков - №№12-18.

Не лишней будет готовая прикормка.

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