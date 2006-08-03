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Прикаспийское Эльдорадо

Дельта Волги: инструкция по применению

№ 13(13) от 03.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Прикаспийское Эльдорадо

Где отдыхаем

НАСЕЛЕННЫЕ пункты Зелен­га, Тишково, Камызяк знакомы, пожалуй, большинству туристов, рыболовов и охотников, хотя бы раз отдыхавших в дельте Волги. По берегам больших и малых банков расположилась сеть рыболовно-охотничьих баз. В тех местах, где во время весеннего разлива вода не поднимается слишком высоко, построены стационарные базы, в других же местах можно встретить дебаркадеры - стоящие на приколе суда, переоборудованные под базы отдыха. Все базы обладают своим малым флотом - в дельте передвигаться по суше можно далеко не везде, а добраться до уловистых мест без лодки вообще бывает проблематично. Как правило, все базы в дельте Волги обладают достаточным набором сервисов. Хорошие условия проживания, номера и коттеджи с кондиционерами, качественное питание и опытный персонал стали для дельты скорее правилом, чем исключением. Правда, несколько отличается и цена отдыха. Она может начинаться от 1500 руб. с человека в сутки и увеличиваться на некоторых базах VIP-класса до 15 000-20 000 руб. с человека в сутки. Помимо стационарных баз и дебаркадеров для отдыха и рыбалки можно забронировать небольшой корабль и передвигаться по дельте на нем. Ощутимый плюс - в понравившемся месте всегда можно остановиться и пожить несколько дней. Аренда кораблика обойдется в сумму от 12 000 руб. в сутки.

Аргумент эксперта

ОТПРАВЛЯЯСЬ на одну из дельтинских баз, заранее уточните ее местоположение, характер рыболовных мест на акватории базы, наличие моторных лодок и опытных егерей. Перед поездкой обязательно забронируйте лодку и мотор - бывают случаи, особенно в горячий сезон, когда лодок не хватает, а без них в дельте делать практически нечего. Опытный егерь - один из самых важных вопросов. Его умение хорошо ориентироваться среди бесчисленных банков, проток, ериков и знание большинства рыболовных мест, особенно хороших ям, сослужит вам неоценимую службу. Сейчас легко найти эту информацию на многих рыболовных форумах в Интернете. Про хорошего егеря посетители базы пишут практически всегда, поэтому запишите его имя и при заказе путевки попросите, чтобы именно этот человек вас сопровождал.

Что делаем с трофеями

СОМЫ по 70-80 кг и семикилограммовые жерехи, щуки и судаки - далеко не редкость для дельты. Даже окунь и красноперка достигают здесь рекордных размеров. Если вы поймали действительно достойный экземпляр - это ваш звездный рыболовный час. Обязательно сфотографируйтесь со своим трофеем, взвесьте его и измерьте длину. Потом за кружкой пива в компании друзей вы всегда сможете похвастаться своим трофеем, достав из альбома заветную фотографию. На хороших базах о вашем трофее позаботятся. Могут сварить уху, закоптить, зажарить, засолить, сделать шашлыки или даже заморозить, чтобы вы могли забрать его с собой. Эту часть работы за небольшую плату обычно берут на себя егеря. На многих базах эта услуга входит в плату за егерское обслуживание в течение суток.

Аргумент эксперта

ДЛЯ кого-то это покажется странным, но принцип «поймал-отпусти» входит в обиход многих рыболовов. Понятно, что в дельте Волги легко можно наловить и тридцать, сорок килограмм того же жереха или щуки. Самый большой вопрос - что с ним делать. Можно, конечно, и съесть, но это будет излишним. Везти домой тоже довольно проблематично. Поэтому старайтесь рассуждать здраво - берите столько, сколько вам необходимо, ведь природа - не бездонная бочка, из которой можно черпать и черпать. Кроме того, вес пойманной и вывозимой из Астраханской области рыбы строго регламентирован правилами, не нарушайте их.

Кого ловим

В ДЕЛЬТЕ Волги обитают практически все хорошо знакомые нам виды рыбы. Есть здесь окунь, щука, лещ, красноперка, судак, жерех, сазан, сом, вобла. Но, несмотря на такое разнообразие, готовиться к ловле все равно стоит. Окунь и щука встречаются практически повсеместно, но особенно много их на мелководных плесах, заросших подводной растительностью. Крупные экземпляры нередко встречаются в раскатах - в тех местах, где река постепенно переходит в участок моря. Здесь же обитает и большое количество красноперки, достигающей веса более 1 килограмма. Лещ, сазан и сом больше предпочитают ямы. При этом трофейные сомы и сазаны чаще живут в ямах с большим количеством коряг, лещ же держится и в чистых ямах. За судаком рыболовы отправляются на участки реки с ярковыраженными бровками, на входы и выходы из ям. Охота за жерехом идет на поверхности вблизи ям, а также на мелководных участках, вблизи мелей и кос.

Арсенал

Для ловли красноперки

Спиннинг - Black Hole Monster (длина 230 см, тест 2-9 г, кольца SiC FUJI, вес 150 г, производство - Корея)

Катушка - Ryobi Zauber (модель 1000)

Леска - плетеный шнур NorStream (диаметр 0,08 мм, цвет - желтый)

Для ловли окуня

Спиннинг - Black Hole Monster (длина 255 см, тест 3-15 г, кольца SiC FUJI, вес 165 г, производство - Корея)

Катушка - Ryobi Zauber (модель 2000)

Леска - плетеный шнур Deluxe (диаметр 0,10 мм, цвет - зеленый)

Для ловли жереха

Спиннинг - Black Hole Hitman (длина 320 см, тест 12-50 г, кольца SiC FUJI, вес 316 г, производство - Корея)

Катушка - Black Hole Top Basser (модель 3000)

Леска - плетеный шнур Deluxe (диаметр 0,14 мм, цвет - зеленый)

Как передвигаемся

ДОБРАТЬСЯ до дельты можно самыми разными способами. Либо на поезде или самолете до Астрахани - здесь вас встретят сотрудники базы и довезут до места, либо на своей машине непосредст­венно до базы. Есть также много баз, до которых добраться на машине не удастся. В этом случае вам предоставят стоянку для вашего железного коня. Самый экзотический, но и более интересный способ добраться до Астрахани - круизный теплоход. Есть возможность насладиться красотами Волги, практически на всем ее протяжении. По крайней мере, от Москвы точно.

На самих базах в вашем распоряжении будут различные моторные лодки и катера. В этих местах сохранились и исконно дельтинские лодки - бударки длиной до 8 метров. Только теперь их делают не из дерева, а из более современного материала - стекловолокна. Рыбачить с таких лодок очень удобно. Даже 2-3 спиннингистам есть, где развернуться. Стоимость аренды лодок с моторами от 450 руб. в сутки.

Съездить в дельту надо обязательно - такое количество воды, красивых мест, интересных мест для ловли можно найти далеко не везде. Чего только стоят лотосы, лебеди и орланы, парящие над головой!

Аргумент эксперта

ДЛЯ самостоятельного передвижения на лодке или катере по дельте необходимы права, выдаваемые ГИМС, а вблизи моря также специальное разрешение на проезд в рыбопромысловой зоне и Волжском запретном предустьевом пространстве. На право ловли также необходима путевка. Норма вылова по правилам - 5 кг в сутки на человека, норма вывоза рыбы - не более 1 суточной нормы вылова.

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