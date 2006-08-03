Прямая дорога на «мишкину вырубку»

КАЖДЫЙ год, когда мы отправляемся в лес за малиной, вспоминаем чудный случай. А дело было лет двадцать назад. Я еще в школе учился. На все лето отправляли меня к бабушке в деревню. Здорово было. Ягоды, грибы, речка. Молоко всегда свежее - бабушка корову держала. Огород, вишни, яблок полно.

Так было заведено - в лес за ягодами отправляли детей постарше. Я любил такие походы - весело, ягод поесть - сколько хочешь, суп в обед есть не надо, и бабушка довольна.

В тот раз собралось нас восемь человек. До малинника на вырубку идти надо было минут сорок, в обход, напрямую - через заросли крапивы по кочкам - никто не ходил.

Шли мы долго, жарко было, устали немного. Наконец, пришли. Малины - пропасть - красная, крупная, червивой совсем нет и не обобранная совсем! Вот здорово, наберем много и завтра еще придем, а про наше место никому не скажем. И тут слышим, кто-то уже собирает малину рядом с нами. Хруст веток и шорохи. Я был самый старший, поэтому влез на поваленное бревно посмотреть, что там такое за кустами. Посмотрел и... увидел молодого медведя. Он тоже залез на это же бревно и, наверно, с той же целью.

Подумал обо всем этом я уже потом на «большой земле», а в тот момент, как рассказывали очевидцы, издав на непонятном языке прон­зительный клич, бросился бежать прямо, не сворачивая. Странно, но всем остальным сразу стало понятно и про медведя, и про то, что надо с медведем делать.

Отдышались мы только за мостом через речку. Бабушки нам и не сразу поверили. Хотя места здесь заповедные и глухие, и медведи в лесу тогда еще водились.

В малинник в сопровождении взрослых решились пойти только через три дня. А когда мы подошли к кочкам в крапиве, то тут все застыли в изумлении - прямая тропа, как железнодорожная трасса Москва - С.-Петербург, предстала нашему взору! Вот уж точно, от медведя мы бежали «не разбирая дороги»!

Малина нас ждала необобранная. Не успел мишка витаминами побаловаться - в другую сторону от злополучного бревна была «проложена» такая же прямая тропа.

С тех пор я собой очень гордился и всем рассказывал в школе, что своим «смелым» поведением и своевременно поданным сигналом об опасности «спас» товарищей и напугал медведя.

Сейчас малины там уже нет, выродилась. Поляна заросла молодыми елками, теперь мы по удобной прямой дороге ходим на «мишкину вырубку» за грибами. Именно так, в нашу с медведем честь, с тех пор называют все жители деревни это «историческое» место.