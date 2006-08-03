Строгие формы снова в моде

«Я НЕДВНО прочитала, что японцы вывели квадратные арбузы. А у нас что-нибудь такое новое выращивают? Где можно приобрести семена таких арбузов?»

Светлана Гладкая, г. Оренбург

Действительно, квадратные арбузы выращивают. И не только арбузы, но и тыквы, помидоры, огурцы, кабачки, яблоки...Но это не новые сорта, и генетически закрепленных квадратных форм у этих растений не существует. Зато придуманы разные приспособления для формирования плодов необычных форм. И такие умельцы живут не только в далекой Японии. Нашлись они и у нас, поближе. Промышленного применения эта технология вряд ли найдет, а для экзотики попробовать интересно.

Технология выращивания квадратных плодов достаточна проста. Сейчас еще можно успеть потренироваться на молодой завязи тыквы или кабачка. Для первого опыта сколотите ящичек из досок или фанеры толщиной 5 милиметров. Две смежные стенки должны быть съемными (чтобы плод потом можно было бы вынуть). До середины одной из торцевых стенок сделайте прорезь шириной около 3 см и зашкурьте все острые углы. Эта прорезь и прилегающая к ней съемная стенка позволят завести молодой плод внутрь ящика. Для вентиляции сверлят в углах отверстия диаметром 5-8 милиметров. Ящик можно покрасить.

Ящик не должен быть очень большой, иначе круглый плод будет внутри расти без изменений. Есть один простой научный способ определения оптимальных размеров ящика. Вспомним школу и закон Архимеда. Возьмите кабачок среднего размера и, опустив в мерную емкость с водой, определите объем плода. Затем увеличьте полученную цифру на 10-15%. Вы получили необходимый объем ящика. Далее рассчитайте размер ребра куба и... экспериментируйте. На тот случай, если свидание с Архимедом стерлось из вашей памяти, соорудите «на глазок» небольшой ящичек и пробуйте. Когда плод начнет распирать ящик, считайте процесс законченным.

Разберите ящик, выньте плод, перекрутите три-четыре раза плодоножку и оставьте на солнце на 2-3 дня. Бледный «узник» приобретет на солнце естественную окраску.

А зачем все это надо? Такой вопрос возникает обязательно. Конечно же надо! В жизни на даче всегда должно быть место познанию и эксперименту. А потом, такие плоды явятся необычным украшением праздничного стола. Квадратные фаршированные кабачки приятно удивят ваших знакомых.