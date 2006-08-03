Кремы собственного приготовления

Для нормальной кожи

ВОЗЬМИТЕ полстакана свежего клубничного сока и добавьте одну столовую ложку ланолина, растопленного на водяной бане. Постепенно помешивая, добавляйте измельченную миксером пудру из овсяных хлопьев до образования однородного крема. Для одноразового использования можно обойтись без ланолина.

Для увядающей сухой кожи

ПРОВЕРНИТЕ в мясорубке в равных пропорциях листья крапивы, петрушки, смородины, рябины, лепестки розы и чубушника. Затем на водяной бане растопить 100 г сливочного масла и две столовые ложки подсолнечного масла. Добавить столовую ложку смеси растений и 1 чайную ложку раствора витамина А (продается в аптеке), тщательно размешать.

Крем из лепестков роз

10 БУТОНОВ роз провернуть в мясорубке и растереть со 100 г растопленного сливочного масла. Добавить чайную ложку витамина А.