Камасутра в огороде

«В ОЧЕРЕНДОЙ раз свой отпуск буду проводить на даче. Первая «эйфория» от сельского труда уже прошла, а период сидения в кресле-качалке в валенках на «радость» внукам, слава богу, еще не наступил. Хочется это время провести с максимальной пользой для своего здоровья и обязательно похудеть как можно больше, у меня - 30 кг лишнего веса. Посоветуйте какие-нибудь рецепты для похудения из ассортимента любительского огорода. А еще я где-то слышала, что в Камасутре существуют разные позы при копании и прополке, которые способствуют потере веса. Кстати, это правда, что громкое пение притупляет аппетит?»

Наталья Голикова, Вороне

Уважаемая Наталья! Наверняка лишних килограммов у вас раза в три меньше. Не надо равняться на Клаудию Шиффер и прочих звезд подиумов. Вы - просто женщина, и ваш нормальный вес должен соответствовать вашему росту и возрасту. Не ставьте перед собой бессмысленных задач.

А в системе йоги, действительно, существует много полезных упражнений для укрепления мышц и сброса лишних «жиров». Я всегда совмещаю при работе в огороде приятное с полезным и вам советую.

Встаньте лицом к гряде, широко расставьте ноги. Не сгибая спину, медленно приседайте (за каждым сорняком отдельно). Нагрузка должна идти на мышцы ног и пресс, а не на позвоночник.

Через несколько дней задачу усложните - приседайте на мысочках - похудеете сильнее.

Еще одно упражнение, при котором нагрузка идет на косые мышцы живота. Сядьте спиной к гряде на землю. Одну ногу подожмите под себя, а другую вытяните вдоль гряды. Поворачивайтесь всем туловищем попеременно в разные стороны. Повернулись - нет сорнячка, еще повернулись - а талия стала чуть-чуть тоньше. Меняйте положение ног.

Занимаясь «трудотерапией», почаще делайте элементарное упражнение - втягивайте живот на вдох и расслабляйте на выдох. Толстый живот от этого сильно похудеет.

А Камасутра, кстати, - тоже очень полезная наука для похудения и оздоровления всего организма в целом. Но ее удобнее все-таки изучать в другом месте и в другое время, оставьте это меро­приятие «на потом» или «до того».

Если хочешь похудеть, главное - есть надо меньше!!! Ведь знаем об этом, знаем, а ничего не меняем. Проявите силу воли, а своя земля и свой огород вам с удовольствием помогут. Кому трудно, ешьте чаще, но меньше!!!

Для укрощения аппетита за 20-30 мин. до еды принимайте по стакану настоя смеси: семян укропа - 50 г и по 15 г цветков ромашки и липы (4 столовые ложки смеси залить литром кипятка и настаивать полчаса).

По утрам я обязательно обливаюсь прохладной водой или купаюсь в пруду, а вечером - теплый душ. Возьмите эти процедуры за правило хотя бы в течение месяца.

Обязательно рано ложитесь спать (нет искушения поесть на ночь) и рано вставайте - утренняя трапеза полезна для организма - все сжигается в энергию и не откладывается в жир.

Позвольте себе овощной рацион. Ешьте больше свежих овощей - яблоки, салат, морковь, крыжовник, капусту, огурцы. Эти продукты тормозят превращение углеводов в жиры, что как раз и приводит к ожирению.

Постарайтесь воздержаться от копченостей, соусов, шоколадок и других кулинарных «извращений» цивилизации. Ягоды и фрукты вполне заменят сладкое и наполнят ваш организм витаминами «про запас».

Для «промывания» организма больше пейте травяные и ягодные чаи и компоты, зеленый чай. Попробуйте обойтись в этот месяц без кофе и черного чая.

Ну а насчет пения... Оно, конечно, не навредит. Крестьянские крепостные девушки, когда ягоды собирали, всегда пели. Рот занят, есть сложно, вот и не потолстеешь...

Регулярно ходите босиком. (Об этом рассказывалось в №10).

Не забудьте про баню. Раз в несколько дней не торопясь, с толком и чувст­вом попариться - отличная оздоровительная процедура. А на чистую кожу нанесите ягодные кремы и овощные маски.

А вот про телевизор лучше на месяц забыть вовсе, а еще лучше забыть взять его с собой на дачу.

За отпуск на даче я не просто сбрасываю лишние килограммы, главное - «жиры» исчезают из проблемных (!) мест. В самый раз для Камасутры! Так что хорошего отдыха, хорошего урожая и хорошего настроения.