Групповая дойка

СОВСЕМ еще молодые мы были с мужем, когда приехали как-то летом к дальним бездет­ным родственникам в деревню. За грибами походить, воздухом подышать. И каждый вечер за ужином нас, городских жителей, агитировали тетя с дядей «за сельскую жизнь».

Уж и не вспомнить сейчас зачем, но тетя засобиралась в город, ну а козу и дядю с хозяйством на нас оставила.

«Я только туда и обратно сбегаю, - говорит, - главное - козочку Муську подоить вовремя. Переживаю за нее, уж очень строптивая она и норовистая, боднуть может, лишь меня подпускает. Ты уж, Ниночка, поласковей с ней, ее легко подоить, только понравиться ей надо. А Пашу моего не любит она».

Уехала тетя Зина, ну а к вечеру решили мы, что пора доить. Дядя Паша нашу помощь демонстративно отверг - вот еще, горожане козу будут уговаривать! Сам справлюсь! И ушел.

Через минуту, очень громко вспоминая всех родственников жены, здравствующих и усопших, дядя Паша вбежал в избу. Штаны были порваны, и большая ссадина довершала печальную картину.

Извели пол-литра «болеутоляющего», с трудом успокоили дядю Пашу и втроем пошли в сарай. Коза стояла в «боевой» стойке и никого не подпускала, а когда мы отходили в сторону, Муська начинала демонстративно бодать дверку.

Прошел час, и уже казалось, что мы и коза с нами - в творческом тупике. И тут мой Петя, который скромно помалкивал как наименее ценный специалист в животноводстве, выдал спасительную идею. План был разработан в считаные секунды. Как только коза наклонила упрямую голову, Петя молниеносно прижал Муськины рога к стенке... граблями! Дядя Паша схватил и немного приподнял строптивую козу за задние ноги, держал крепко, ну и морально помогал себе крепким словом. А я быстро-быстро доила несчастную скотину (и откуда только с перепугу сноровка взялась!?)

Таким образом мы «измывались» над бедным животным и над собой три дня. Ни грибы, ни речка уже нас не интересовали. Скорей бы тетя вернулась...

И тетя вернулась... Очумевшая укрощенная коза начала тереться об ее ноги и мурлыкать, как ласковая кошка. Затем подошла к стенке, наклонила голову и уперлась в нее рогами. Пришлось продемонстрировать тете новый способ коллективного доения. Теперь настала очередь тети, обнимая Муську, помянуть всех дядиных родственников поименно и списком.

Как хорошо дома в городе, восклицали мы с мужем, вернувшись из отпуска! Нет, в деревню жить мы не поедем никогда! Огород надо сажать, хозяйство налаживать, и упаси боже, завести козу!

Неисповедимы пути Гос­под­ни! Не сразу, но так получилось, что из классических горожан превратились мы в продвинутых аграриев. Постоянно живем на даче. У нас сад, огород, море цветов, пять курочек, пуховый кролик (внук поиграл и привез), собака с кошкой, и вот уже три года поит нас молоком... козочка Муська. Вот так».