Винная ягода

ЧЕРНИКА - маленький кустарничек, высотою 15-40 сантиметров. Невзрачные цветочки, если приглядеться, изысканно красивы - поникающие колокольчики зеленовато-розового цвета. А в конце июля созревает сизо-черная ягода, сладкая, вкусная и очень полезная.

В саду чернику не выращивают. Окультурить ее сложно, а растет она долго. Но настолько эта ягода наша, российская, что нет такого садовода-огородника, кто бы ни ждал с трепетом черничной поры.

В сборе этой ягоды есть что-то ритуальное, языческое. И то, что растет черника в светлых смешанных влажных лесах, часто по краям болот. И ходят за ягодой в черничники, иногда далеко, за несколько километров, на целый день.



Всю чернику никогда не соберешь, она как заколдованная. Вроде, все собрал, оглянулся - а кругом черным-черно. В старину за черникой ходили большой компанией, боялись закружиться-заблудиться в одиночку.

И свойства у нее особенные. Соком черники подкрашивают вина. Отвары и настои применяют как отличное антисептирующее и вяжущее средство. Очень полезна черника для улучшения зрения.

Свежую чернику полезно есть с молоком и сахаром.

Сушить ее нужно при 50-65 градусах в духовке, а лучше в остывающей печи.

А благодаря особенным фитонцидным свойствам свежую чернику можно сохранять без сахара и без холодильника.



Итак. В выходные - на дачу, в лес, за черникой, а потом - черничный пирог!

Кто меры не знает

О вкусной и полезной ягоде чернике знают все. Но она может быть и очень опасна. Нельзя есть чернику при гастрите с повышенной кислотностью. Она противопоказана людям с низкой свертываемостью крови, ни к чему ее есть страдающим от вялой перистальтики кишечника.

Аллергики должны быть очень внимательны. Иногда достаточно одной горсти ягод, чтобы после этого несколько дней страдать от болезненной сыпи по всему телу.

Не увлекайтесь черникой, если эта ягода для вас в диковинку, если первый раз пробуете или давно не ели. Лучше знать меру.

Хозяйке на заметку

Как в старину: черника под печатью

В СТАРИНУ свежую чернику плотно укладывали в бутыли, которые перед этим тщательно мыли и прокаливали в печи. Потом заливали горлышко сургучом, и черника прекрасно сохранялась. Попробуйте по этому рецепту сохранить ягоду в простерилизованных банках с винтовыми крышками.

Наши дни: черника в сахаре

ВЫМЫТЫЕ высушенные ягоды уложить плотно в банки и засыпать сахаром. По мере появления сока сахар подсыпать. Когда сверху образуется корочка - значит готово. Закрыть банки пергаментной бумагой, перевязать и хранить в сухом и прохладном месте. Зимой открываете банку - и вот вам готовая начинка для черничного пирога или ягоды для компота.

На все времена: пирог черничный

ЯГОДЫ помыть и обдать кипятком, дать стечь. Засыпать небольшим количеством сахара. Замесить песочное тесто. На два стакана муки взять двести граммов масла или маргарина, два яйца и две столовые ложки сахара. Щепотку ванилина для запаха. Тесто разделить на две части. Раскатать один лист, положить ягоды-начинку и накрыть вторым листом. Ножницами выстричь «птички» по поверхности. Выпекать при температуре 180-200 градусов.