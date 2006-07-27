Чертополох французский

АРТИШОК - малораспространенное у нас овощное растение, а между тем он - король французской кухни. Своим видом очень напоминает чертополох, что больше ассоциируется с сорняками, чем аристократами огорода. Может, поэтому российский огородник, уставший от постоянной борьбы с осотом и другими колючками, должным образом не оценил «благородную» колючку - артишок.

Это многолетнее растение до 1,5 м высотой имеет крупные перистые листья и большие головки соцветий, они крупнее, чем у чертополоха, и синего цвета. И именно эти соцветия привлекают творцов высокой кухни. Но цвести растение начинает только со второго года жизни.

Для успешного роста артишоку необходимы плодородные почвы, тепло и достаточно влаги (место рождения - Средиземноморье). Лучше его выращивать через рассаду. Тогда растение к зимовке будет старше и, соответственно, мощнее. На зиму его можно укрыть торфом или перегноем либо дать перезимовать в холодном подвале при низких положительных температурах.

Попробовать посеять артишок не позд­но и сейчас, в июле. Найдите ему местечко на солнце, а лучше разместите в теплице. Жаркая июльская погода и полив компенсируют быстрым ростом упущенное время. Даже если артишок и не перезимует у вас с первого раза, то листья можно использовать и на первом году жизни растения.

В листьях содержится цинарин - это вещество с успехом применяется при заболеваниях печени и желчных путей. Отвары и настои из артишока применяют при атеросклерозе, ревматизме, подагре, диабете.

Фармацевтические фирмы оценили его в полном объеме. А в нашей стране этот овощ пока недооценен. Что же мы отстаем, дорогие владельцы 6 со­ток?Ведь он полезен и детям, и взрослым. У него ценные листья и вкусные головки соцветий.

И что с этим делать?

Эликсир молодости

ПРЕЛЕСТНЫЙ французский рецепт настойки, препятствующий старению. Как и следовало ожидать - готовится на вине.

Возьмите 40 г сухих листьев артишока и залейте литром сухого белого вина.

Настаивайте 8 дней. Принимайте по одному бокалу перед едой два раза в день.

Артишоки с лимоном

НЕОБХОДИМО: 16 артишоков, 200 г окорока, 2 лимона, кусочек сливочного масла, мука, вода, соль.

Артишоки почистить, положить в кастрюлю, залить водой, посолить, выжать сок лимона, и ложку муки. Отварить. На сковороде в сливочном масле обжарить окорок, потом добавить муки и немного отвара, помешивать. Добавить артишоки и еще несколько минут потушить помешивая. Можно подавать к столу.