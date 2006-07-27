Куда девать траву

«ЗДРАВСТВУЙТЕ! В №2 вы предложили удобный способ компостирования в мешках скошенной газонокосилкой травы. Мы воспользовались вашим советом, спасибо!

Но косилка у нас только для газона, а куда девать грубую траву из сада, огорода? Компостная куча уже переполнилась, сено запасать на зиму нам не требуется. А трава все растет и растет. Наши соседи выбрасывают ее в лес. Посоветуйте что-нибудь интересненькое».

Татьяна Кюсова, садовод-любитель, Подмосковье

Трава в этом году уродилась на славу. Все условия были для этого: в начале лета - много влаги, потом - тепло. Сена запасти хватит на две зимы вперед. Но на шести сотках дачники скотину не держат, сено не сушат. И такое богатство становится обузой.

А как же обидно выбрасывать органические вещества с участка, они столько взяли из почвы питательных веществ! Надо их вернуть на свою землю.

Предлагаем вам один «интересненький» способ утилизации скошенной травы.

Наверняка у вас в огороде отыщется малоурожайная грядка с бедной тяжелой подмосковной почвой. Выкопайте «корыто» вместо этой грядки глубиной на два штыка лопаты. Глубже копать не стоит, лучше сделайте канаву большей площади. Изъятую землю используйте на хозяйственные нужды.

Вот в эту яму и складывайте скошенную траву и все другие растительные остатки. Бросовое сено - тоже в яму. Если нет дождей, регулярно поливайте. Хорошо бы накрыть черным лутрасилом или пленкой. Сейчас, летом, трава будет быстро перепревать, и уже заметно уменьшится в объеме к моменту поступления нового количества.

Заполняйте яму растительными остатками до поздней осени. Если зелени будет много, то яма может превратиться в высокую кучу. Вот и хорошо. Слегка присыпьте на зиму почвой или накройте старой пленкой, рубероидом, клеенкой - любым ненужным материалом.

За зиму куча заметно уменьшится.

И весной вам предстоит самая интересная часть программы. Параллельно этой грядке выкопайте аналогичную канаву. А вынутой землей засыпьте прошлогоднюю наполовину перепревшую траву. В новую яму будете складывать траву «нового урожая», а из старой получится шикарная «теплая» грядка. Еще через год первая канава перепреет окончательно, по весне ее глубоко перекапывают, удаляя грубые растительные остатки. Плодородная пышная грядка - готова!

Этот способ не один раз проверен на практике. За несколько сезонов вы сможете кардинально улучшить почву во всем огороде, при этом обходясь без навоза. Если вам понравится этот «агроприем» (а вам понравится!), то вы будете скашивать траву и вокруг своих угодий, и у соседей. Да-да, не смейтесь!

А о том, какие культуры и как выращивать на такой «теплой» грядке, мы расскажем на страницах «Своей земли» ближе к весне.