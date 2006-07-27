Доброе слово о сидератах
Нам есть на кого оставить свой сад
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]
«СЕЙЧАС стоит жара, на нашем участке земля сильно обезвожена, приходится много проливать. А мы собрались уехать на три недели к сыну в другой город. Посоветуйте, что делать, как оставить свой сад?»
Савиновы, Ленинградская обл.
Начинайте готовиться заранее. Напишите список работ в саду, расставьте их по степени важности. Самое главное конечно полив. Поэтому основательно пролейте деревья и кустарники. Сделайте влагозарядковый полив. Для этого просверлите тонким буром или острым металлическим прутом отверстия по периметру кроны глубиной не менее метра. И в течение нескольких дней планомерно проливайте корневую систему деревьев и кустов.
Также постарайтесь глубоко пролить крупные многолетние цветы и овощи, а также газон. Если основная работа по поливу будет сделана, вам будет значительно проще попросить соседа полить иногда грядку с овощами.
Заодно с поливами озадачьте соседа и сбором урожая ваших огурцов и кабачков. Переросшие плоды будут отбирать у растений сил больше, чем образующиеся новые завязи, да и сосед станет охотнее проверять порядок на вашей территории.
Перед отъездом все тщательно прополите и порыхлите. Это также «закроет» влагу.
Проведите жидкую подкормку.
Уберите из огорода все несъеденные ранние овощи (салат, кинза, редис). К вашему приезду они все равно перерастут и станут непригодны, а влагу отбирать будут.
Смиритесь заранее с неизбежными потерями, до отъезда удалите не самые лучшие летники в клумбах и вазонах. Ну а наиболее любимые горшки отнесите к соседу, поставьте в тенечек. Заодно захватите и поставьте рядом свою лейку.
Что возможно - притените.
Удалите на клумбах все распустившиеся цветы, к вашему возвращению распустятся новые.
Пустующие грядки засейте сидератами (например, горчицей). Потом приедете и перекопаете, а сорнякам путь будет перекрыт.
Не расстраивайтесь, не волнуйтесь, отдыхайте спокойно, а мы, здесь оставшиеся, «поколдуем», авось и дождик пройдет!
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