Рай в чешуе

Как живем

ВАРИАНТОВ проживания на берегу реки множество. Можно остановиться со своей палаткой на берегу, самостоятельно обустроить лагерь, развести костерок, приготовить ушицу и вкушать все прелести жизни современного Робинзона Крузо. Если жизнь «дикаря» вам не подходит, смело обращайтесь на специализированные охотничье-рыболовные базы отдыха. Здесь вам предложат весь возможный спектр вариантов проживания - от палаточного кемпинга до отеля VIP-класса. Стоимость проживания при этом может колебаться от 600 руб. до 3500 руб. с человека в сутки. В зависимости от класса базы отдыха номера укомплектовываются различной по классу мебелью и домашней утварью - посудой и бельем. В палаточных кемпингах и на базах с домиками среднего класса все удобства (душ, туалет) коллективные и располагаются на улице. В коттеджах классом повыше санузел и ванная располагаются внутри дома, а умывальник и вовсе в номере. Для VIP-класса все удобства, естественно, прямо в номерах.

Помимо стандартных атрибутов в номере может присутствовать холодильник, телевизор, кондиционер и много других полезных в быту вещей. На некоторых базах эти вещи входят в стандартный пакет услуг, а где-то предлагаются как дополнительные опции за отдельную плату. На базах VIP-уровня в коттедже или отеле может быть и спутниковое телевидение, и каминный зал, и бильярд, и даже тренажерный зал с бассейном. Словом, любой каприз за ваши деньги!

При покупке путевки и составлении договора заранее уточните характер проживания, комплектацию номеров, стандартные и дополнительные опции, различные штрафы за разбитую посуду или испорченную мебель. Обязательно пропишите все эти пункты в договоре. Иначе может оказаться, что, несмотря на красивые рассказы менеджера, вместо цветного телевизора вы увидите в номере черно-белый «Горизонт» «бородатого» года выпуска, а за разбитый по случайности граненый стакан с вас возьмут плату, как за хрустальную вазу.

Для ловли щуки

СПИННИНГ - Black Hole FX (длина 240 см, тест 8-25 г, кольца SiC, вес 155 г, производство - Корея).

Катушка - Black Hole Double Force (модель VS 2000).

Леска - плетеный шнур NorStream (диаметр 0,14 мм, цвет - желтый).

Что едим

НА ОДНИХ базах на Ахтубе выбор более чем демократичный: хочется стать заправским кулинаром - пожалуйста, а нет - к вашим услугам персонал базы - завтрак, обед и ужин будут на столе вовремя. На других выбора нет - всю еду готовит персонал базы. Конечно, если между завтраком и обедом будет сильно голодно, можно самому приготовить себе дополнительный паек, но обычно это не требуется. Прием пищи обычно проходит в общей столовой, хотя где-то можно взять еду и с собой в номер. В некоторых местах доставить вам пищу может и персонал базы - закажите эту услугу! Различные варианты питания будут стоить от 250 до 750 руб. в сутки с человека. Отличается и меню: где-то жареный судак, а где-то шашлык из осетрины.

Перед поездкой на базу уточните характер питания, количество приемов пищи, меню. Если вы не употребляете определенную пищу или у вас есть противопоказания к определенным продуктам, обговорите индивидуальное меню. Обязательно уточните, можно ли переносить время приемов пищи. Хорошие базы всегда идут на это, чтобы дать рыболову отловить утреннюю или вечернюю зорьку, а затем вкусно его накормить.

Для ловли судака

СПИННИНГ - Black Hole Hitman (модель S275, длина 275 см, тест 12-42 г, кольца SiC FUJI, вес 282 г, производство - Корея).

Катушка - Black Hole Top Basser (модель VS 3000)

Леска - плетеный шнур NorStream (диаметр 0,14 мм, цвет - желтый).

На чем плаваем

ВАРИАНТОВ малого флота у баз два - либо собственный парк лодок и моторов, либо нанятые частники из окрестных деревень. Отличаются и сами лодки - можно встретить и старые добрые мотолодки «Крым», «Прогресс», и современные катера отечественного и зарубежного производства. Стоимость аренды моторных лодок колеблется от 380 до 2500 руб. в сутки в зависимости от класса лодки и мощности мотора. ГСМ оплачивается отдельно. Для вождения лодки обязательно необходимы права, инспектора ГИМС сейчас проверяют практически каждую лодку. Если сами лодку водить не умеете - выручит егерь. Он же поможет найти хорошее место для ловли, приготовить улов. Цена услуг егерей колеблется от 300 до 500 руб. в сутки, иногда она включается в стоимость аренды лодки.

Если база декларирует, что посетителей обслуживают егеря из числа местного населения и они же предоставляют лодки и моторы, отнеситесь к этому внимательно. Пропишите в договоре тип лодки, мотора, количество дней аренды. Иначе может оказаться так, что ваш «егерь» будет копать картошку, пить водку в своей деревне, а вы будете скакать на берегу. Обратите внимание и на цену горючего. За скромной фразой «ГСМ оплачивается отдельно» могут быть довольно высокие цены за литр. Следите и за количеством бензина в баке. Бывает так, что нечистый на руку егерь за время вашего обеда сольет часть бензина, а вы будете его оплачивать.

Различные дополнительные сервисы на базе (балыкование, копчение и заморозка трофеев), использование спортивного инвентаря, различные варианты досуга (конные прогулки, экскурсии) оплачиваются отдельно либо по прайсу, либо по договоренности с персоналом базы. Почти все сервисы доступны, а их сервис большей частью зависит от толщины кошелька! А отдых на Ахтубе - вещь отличная, великолепные места, хороший клев, не хуже, чем за границей уж точно!

На чем ездим

ВАРИАНТОВ прибытия на базу как минимум четыре. На собст­венном автомобиле, на автобусе, на поезде и на самолете. Приезжая на машине, получаешь некоторую маневренность и возможность самостоятельно перемещаться по реке. Если вы приедете на автобусе, поезде или самолете, сотрудники базы встретят вас и отвезут к месту отдыха. Трансферт может как входить в стоимость путевки, так и оплачиваться отдельно. Стоимость от 120 руб. с человека в зависимости от расстояния.

При приезде на базу на собственном автомобиле уточните, есть ли у базы надежная стоянка. По дороге, особенно если двигатель вашего авто предпочитает высокооктановый бензин, заправляйтесь на крупных заправках. На небольших станциях с небольшой ценой можно залить плохой бензин. Это, правда, не факт, есть и небольшие заправки с отличным бензином.

Для ловли жереха

СПИННИНГ - Black Hole Hyper (длина 320 см, тест 10-45 г, кольца SiC FUJI, вес 240 г, производство - Корея).

Катушка - Ryobi Zauber (модель 3000).

Леска - плетеный шнур Salmo Braid (диаметр 0,14 мм, цвет - зеленый).