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Из жизни белого сома

Хищная рыба стала членом семьи

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Из жизни белого сома

 ОТПРАВИЛИСЬ мы ранней весной на рыбалку. А она на Волге отменная. Расставили закидушки и через некоторое время вытащили метрового сома! Следом пошли лещи, окуньки, плотва. Ох и вкусной же была уха на чистом воздухе! Сварили почти весь улов, а вот сома оставили. Он спокойно дремал в ведре. Известно, что для ухи сом не годится. Вот так и попала эта рыба в наш загородный дом.

 Для начала сомика отправили из садка в ванну. Думали, полежит немного, успокоится, и пожалуйте на сковородку! Но сковородки в жизни сома не случилось. Он очень быстро освоился в своем эмалированном «аквариуме».  Подружился с нами и стал «своим парнем». Отправить его на форшмак рука не поднималась. Получила рыба и домашнюю кличку – Ванечка.

 Но чем кормить столь крупную речную особь? Выяснилось, Ванечка обожает... колбасу! Он просто «плывет», когда получает кусочек «Краковской» и четвертинку апельсина.

 И вот ведь что удивительно: Ванечка словно почувствовал, что его, неровен час, могут запечь вместе с баклажанами в духовке. В одно прекрасное утро он вдруг мимикрировал и стал абсолютно белого цвета. Как та ванна, в которой он возлежал.

 Сом-альбинос в ванне – это, конечно, интересно, но ванночку-то эту Ванечка занимал 24 часа в сутки. И еще что любопытно – он постоянно требовал, чтобы с ним играли! И очень не любил, когда в ванной комнате выключали свет.

 Устав мыться в тазиках и ходить с шайками по соседским баням, мы все-таки решили на семейном совете отпустить Ванечку на волю. И выпустили нашего блондина снова в Волгу. Надеемся, что он не стал «белой» вороной, а быстро вернул себе свой естественный черносмородиновый окрас.

 Вот только колбасы «Краковской», равно как и цитрусовых, ему никто теперь не преподнесет. Придется Ванечке лакомиться карасями и лягушками.

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