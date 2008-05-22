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Новые ответы на старые вопросы

В «АН» прошла прямая линия с профессором РГАУ (МСХА) Юрием Андреевым

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Новые ответы на старые вопросы
Юрий Андреев

Сорняк в борще

 Татьяна Павловна, Монино:
 – У нас огород, да и весь участок засорены снытью. Растет везде, ничего не помогает. Что с нею делать, чем извести этот злостный сорняк?

 – Я категорически против химического истребления любой растительности на участке. Мой совет – регулярно перекапывая почву, удаляйте корневища сныти. И постепенно вы ее изведете.

 Однако совсем истреблять не стоит. Сныть – вкусный и полезный… овощ. Да-да! Раньше на Руси ее употребляли в пищу, и это вовсе не от бедности, как считается. Она лучше усваивается, и в ней больше витаминов, чем, например, в капусте, и ухода не требует – сама растет! Вот сейчас, весной, собирайте молодые листочки, в них много витаминов – и в салат! А в течение всего сезона скашивайте или обрывайте «ботву» сныти и сушите. В зимнее время заправляйте сухим сырьем супы и борщи. Вкус у блюд будет чудесный и польза ощутимая.

С вредителем поборемся

 Татьяна Юрьевна, Белгород:

  – У меня вопрос об огородных вредителях. Чем и когда надо начинать бороться с морковной и луковой мухами. При посеве?

  – РАНЬШЕ против огородных вредителей применяли хлорофос. Сейчас есть другие препараты. Но я уже говорил, что не одобряю химические меры борьбы на своих сотках. Особенно если вы выращиваете раннюю продукцию, не применяйте никакой химии! Боритесь биологическими методами.

 Например, морковная муха не любит луковые грядки, а луковая муха облетит стороной морковные плантации. Поэтому посадите рядышком лук с морковью. Расстояние между рядками должно быть не менее 20–25 см. Это нужно сделать для того, чтобы лук и морковь не мешали друг другу. Ведь на начальном этапе лук растет быстро и может заглушить медленно растущую морковь. А потом морковная ботва заглушит лук.

 Спланировав смешанные посадки, вы сразу «убьете двух зайцев», вернее, избавитесь от обоих вредителей. Ухаживать удобно, и урожай отменный.

«Лекарства по рецепту»

 Лидия Николаевна, Серпухов:

 – У нас пятеро внуков, все летом живем на даче. Много едим собственных овощей, запасаемся витаминами впрок. Очень хочется помидоры, огурцы и зелень вырастить экологически безвредными. Как этого добиться? Дайте, пожалуй­ста, самые простые указания, как уберечься от нитратов и себе не навредить?

  – ЭТОТ вопрос у современных дачников самый «любимый». Не так страшны нитраты, как легенды о них. Ответ очень простой – не надо вносить в почву слишком много органики. Говорят, кашу маслом не испортишь. Так вот бывает и испортишь! В нашем случае избытком навоза вы перенасыщаете почву азотом. И такой «кашей» перекормите овощи. Вот вам и нитраты. Так что всего в меру!

 Не надо пользоваться только азотными удобрениями. Сейчас имеются прекрасные сбалансированные комплексные удобрения с азотом, калием и фосфором и всеми необходимыми микроэлементами. Избыток нитратов образуется при коротком световом дне и переизбытке азота. А в летний период приход солнечной радиации очень высокий, и если вы не будете через день подкармливать азотом, то и огурцы и помидоры вырастут распрекрасными и безнитратными. Тем более что томатам азот ни к чему – они жиреют и силы идут в листья, а не в плоды.

 А еще правильнее будет – провести агрохимический анализ почвы в грядах. И добавлять фосфорно-калийные удобрения и азот столько, сколько требуется. Оптимизировать соотношение азот-фосфор-­калий, и никаких нитратов! Давайте научимся отпускать «лекарства по рецепту» – и будут великолепные результаты. Любой огородник может себе это позволить.  Сейчас появилась сеть таких сервисных лабораторий. И у нас в академии по многочисленным просьбам огородников создается доступная агрохимическая лаборатория. Приходите, и вам оптимизируют все, что захотите.

Двери Тимирязевки открыты для всех

 Виктор Степанович, Москва:

 – У меня к вам вопрос как к профессору аграрного университета и завкафедрой овощеводства. Мой сын хочет поступать в Тимирязевку. Принимают ли туда москвичей? Чему новому учат сейчас студентов? На фермера и садовода-огородника можно выучиться? А трудоустроиться после окончания легко?

 – РАНЬШЕ, в советские времена, москвичей в Тимирязевскую академию не принимали, только жителей сельской местности. Сегодня ее двери открыты для всех желающих. Поэтому очень много студентов у нас из Москвы, Подмосковья и других крупных городов. Есть и из сельских районов. Например, в моей группе выпускникововощеводов на дневном отделении – 20 человек. Семеро из Москвы, 9 из Подмосковья, остальные из регионов.

 Учиться в основном приходят абитуриенты, которые уже знают, где они будут работать. Многие учатся, чтобы стать фермерами. Детей посылают те, у кого есть земля. Горожане стали покупать земли под фермерские хозяйства и возвращаться к своим корням, в деревню. Возрождается потихоньку сельское хозяйство, но на совершенно новом технологическом уровне и с другими возможностями. И с новыми требованиями к условиям жизни на селе.

 Крупные холдинги и фермерские хозяйства присылают целевые заявки на конкретно подготовленных выпускников, на нужных в хозяйствах специалистов. Требуются специалисты в селекционносеменоводческие фирмы, в тепличные хозяйства. Например, недавно пришел запрос из одного хозяйства на агронома, специалиста по светокультурам. Предлагают оклад – 75000 рублей. Мы такого агронома подготовили. Этим специалистам после нескольких лет работы цены не будет.

 Крупные хозяйства редко посылают своих людей учиться – мало грамотных людей на селе. Но зато с удовольствием запрашивают нужных специалистов. Сейчас идет возрождение крупных агрохолдингов и подсобных хозяйств. Так что всех выпускников можем трудоустроить. Спрос растет.

 Учим студентов конечно же по-другому. Изменились приемы выращивания сельхозкультур. А значит, и мы учим студентов новым технологиям.
Например, в Московской области всегда выращивали лук репчатый из севка. Иначе луковица просто не успевала вырасти до товарного размера за короткий северный вегетационный период. А сегодня крупные хозяйства сеют лук семенами и выращивают за один сезон. Для этого специально выводят сорта однолетних скороспелых гибридов. У них вегетационный период – 100–120 дней. Достаточно для лука.

 Еще пример. В условиях защищенного грунта переходим от почвенных теплиц к субстратному (малообъемному) выращиванию. Почвы надо стерилизовать, парить, жарить, а здесь достаточно 5 литров субстрата на одно растение. И капельницы для подведения питательных веществ.

 А молодежи, пришедшей учиться ради бумажки, почти нет. На платное вечернее отделение принимаем всех желающих, хоть пенсионеров. Однако вступительные экзамены сдают все на общих основаниях.

Окончание в следующем номере

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