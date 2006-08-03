Растительные насадки

Манка

МАНКУ для насадки я изготавливаю следующим образом. На полстакана манной крупы добавляю 1 столовую ложку сухого молока, 1 яичный желток, 1 чайную ложку подсолнечного масла, каплю аниса. В отличие от других рецептов, при замесе насадки вместо воды добавляю чайную заварку или огуречный рассол. Перемешиваю все компоненты до образования однородной густой массы. Полученное тесто должно быть достаточно жидким, но не прилипать к рукам - это связано с тем, что через час-полтора манка разбухнет и тесто станет густым и дубовым самостоятельно.

Денис ЗАБОЛОТНЫЙ, г. Йошкар-Ола, респ. Марий Эл

Жареные семечки

ЭТУ приманку я изготавливаю следующим образом. Беру полкило сырых семечек и жарю их на сковородке до тех пор, пока они не пригорят. После того как подгоревшие семечки остынут, я проворачиваю их через мясорубку и смешиваю с 1 кг отрубей, добавляю 2-3 капли аниса, 1 столовую ложку подсолнечного масла и 1 столовую ложку мелконарезанного укропа. В качестве балласта использую землю или глину, в зависимости от цвета и состава грунта водоема. Если произвожу ловлю на течении, то комочки изготавливаю заранее (за 2-3 дня до рыбалки) и подсушиваю их на солнце.

Дмитрий ВОЛКОВ, г. Муром

Тесто

ПШЕНИЧНУЮ муку заваривают в кипятке, добавляют манную крупу или измельченное печенье и перемешивают полученную массу до тех пор, пока она не приобретет нужной вязкости и не перестанет приставать к рукам. Иногда тесто замешивают на сахарном или медовом сиропе, а для того, чтобы оно было упругим, его опускают в марле на 3-4 мин. в крутой кипяток. Нельзя употреблять для приготовления теста хлорированную воду, лучше же всего использовать воду из того водоема, на котором предполагается ловля.

Евгений МАКАРЕНКО, Рязанская обл.

«Рога и копыта»

ИСХОДЯ из своего опыта, мне удалось найти очень хорошую добавку для различных насадок и прикормок; назвал я ее «рога и копыта». Для ее приготовления нам понадобятся настоящие копыта и рога от мелкого и крупного рогатого скота. Собираю я все это в деревнях у тех, кто забивает домашний скот, и на скотобойнях. Готовлю все следующим образом - обжигаю на костре до тех пор, пока копыта и рога не станут хрупкими, после чего измельчаю их до порошкового состояния.

Валентин ЗВЯГИНЦЕВ, г. Пушкино, Московская обл.