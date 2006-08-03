Осторожно, клещ!

РЫБАЛКА на небольших лесных речках весьма увлекательна, но именно здесь шанс быть атакованным клещом возрастает в десятки раз. Клещи могут быть переносчиками многих опасных заболеваний. Их излюбленные места сосредоточения - старые, густо заросшие хвойные и широколиственные леса с развитым подлеском и высоким травянистым покровом при обилии влаги. В таких местах нужно рубашку заправлять в брюки, воротник застегивать, манжеты завязывать тесемками или бинтами, брюки заправлять в сапоги. Регулярно, не менее 2-3 раз в день, нужно осматривать всю верхнюю одежду, особенно складки, швы, карманы, а также - все тело. Наиболее активно клещи нападают на человека с апреля по июль.

Укус не ощущается болезненно, так как клещ при укусе вводит обезболивающее вещество. Чаще клещ присасывается за ушными раковинами, на голове, в подмышечных впадинах и других местах. Лучшим средством отпугивания клещей считается диметилфталат. Его наносят на одежду ваткой, дейст­вует он до 7 дней. Существуют механические сред­­­­ст­ва защиты - специальная одежда из мелкоячеистой сетки. Это может быть и старая добрая «энцефалитка», и более современный и комфортный комплект «ТелоХРАНИТЕЛЬ». Современный комплект защищает не только голову и шею, но и все тело, включая ноги.

Впившегося клеща важно своевременно удалить. Для этого надо предварительно капнуть на него керосином или подсолнечным маслом, затем накинуть петлю из обычной нити. Узел затягивается у основания ротовых органов клеща. Постепенным натягиванием концов нити клеща извлекают. Место укуса смазывают ­йодом.