Стремительный охотник

Охота на охотника

ЖЕРЕХ питается мальком, поэтому охотится там, где можно встретить большие стаи мелкой рыбешки. Это могут быть песчаные косы, уходящие под воду. В таких местах глубина составляет всего около 20-40 сантиметров. В сторону открытой воды глубина увеличивается сначала до метра-полутора, потом уже до глубины самой реки. Основная часть жереха стоит у спусков с косы в обе стороны или по направлению косы в сторону кустов водной растительности.

Забрасывать приманки приходится на расстоянии до 90-100 м, так чтобы была возможность провести их и до косы, и над ней, и после нее. Основная часть поклевок происходит либо до косы на расстоянии 3-4 м, либо у спуска с косы на расстоянии 1-2 метров. На чистой воде между рыболовом и косой поклевок происходит гораздо меньше, да и жерех попадается намного мельче. Самые крупные жерехи попадаются за косой и в месте выхода участка суши из-под воды.

На мели

МЕЛИ - тоже излюбленное место охоты жереха. Высота воды над дном составляет здесь от 20 до 40-60 см, в сторону русла реки глубина увеличивается. В таких местах встречаются отдельные кустики водной растительности, из которых выходят на свет стайки мальков. Там их и настигает жерех. Жерех курсирует по всему пространству вокруг мели, но крупные экземпляры стараются не подходить близко к рыболову. Мель облавливают с расстояния 60-70 метров.

«На всплеск»

ЕЩЕ одно интересное место для ловли - окрестности ям на открытой воде, особенно вблизи выступающего из воды коряжника. Отдельные экземпляры жереха встречаются просто на различных открытых участках реки. Поиск жереха в этих условиях осложняется тем, что он не имеет здесь постоянных мест охоты, а активно перемещается. Ловить приходится «на всплеск»! Увидел удар жереха, тут же точно бросаешь приманку в это место. Неоценимую пользу оказывают и стаи чаек, охотящихся на малька в тех же местах. Стаи чаек обычно указывают на охоту жереховой стаи, а не на отдельные экземпляры. При поиске мест жереховой охоты не лишним окажется бинокль.

Для ловли жереха на дальних дистанциях используют тяжелые приманки, в основном блесны. Это могут быть колеблющиеся блесны весом от 22 до 50 г или вращающиеся с размером лепестка №№1-3. Вращающиеся блесны используют в сочетании с бомбардами (специальными утяжелителями). Из колебалок лучше всего проявляют себя при ловле жереха блесны «Днепр-жерех», «Кастмастер» и шумовые блесны «Фламинго». Из вращающихся блесен наиболее популярны всемирно известные блесны «Меппс» и «Блю Фокс».

Оперение крючка блесны козьей шерстью или дополнительный крючок на поводке перед блесной с таким же оперением увеличивает частоту поклевок. Самое главное правило - не акцентироваться при отсутствии клева на одном виде приманок, а больше экспериментировать и менять их виды, веса и расцветки.

Меняйте проводку

НА ВЫБРАННОМ месте ловли старайтесь обловить сначала самые дальние доступные для заброса места. Затем переходите на более близкие дистанции. При отсутствии поклевок меняйте приманку или тип проводки.

В солнечные дни при спокойной воде жерех предпочитает быструю проводку вблизи поверхности. Во время сильного волнения приманку приходится проводить несколько глубже. Связано это с тем, что волна сбивает слабого малька, и он старается двигаться в более глубоком слое воды, не подверженном волнению. Вслед за ним перемещается и жерех. В пасмурную погоду хорошие результаты приносит проводка приманки вблизи кустиков растительности. В этих местах жерех поджидает малька, выходящего на свободную воду из зарослей.

Основная часть поклевок обычно происходит в утренние часы от восхода до 9-10 часов. Затем поклевки следуют довольно вяло в течение дня, и лучшей тактикой становится «ловля на всплеск». Вновь хороший клев возобновляется к 5-6 ч. вечера и длится до заката. Его интенсивность бывает несколько ниже утренней.