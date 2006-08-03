Пить надо меньше

ЭТИМИ фактами из сельской жизни поделился местный житель Павел Иванович. Его рассказ был настолько красочен и изобиловал такими непередаваемыми шедеврами русского фольклора и изысками народного языка, что вниманию читателя предлагается литературно обработанный вариант этого эссе.

Дело было 20 лет назад. Пили тогда меньше, чем сейчас, но тоже много. К 7 Ноября - праздник тогда был могучий - велела теща зятю с мужем поросенка зарезать. А они оба выпить были любители. Ни одно мало-мальски серьезное дело без «по маленькой» не начинали. Ну, размялись, как положено, и пошли в сарай. Поросячий загон был тесноват и низкий. Дверка маленькая, а сверху еще настил для кур. Они дверку открыли, зовут его, а свинья тварь-то умная, поняла, видать, зачем пришли. Короче, добровольно выходить оттуда поросенок не желал. Вконец мужики измаялись. Приняли еще чуть-чуть, потом еще. Умная мысль пришла внезапно, как и положено у гениев. Тесть заполз в загон и стал оттуда выталкивать поросенка, а зять караулил поросенка у выхода с... кувалдой. Долго тесть ползал по навозу в темноте, ругался по-всякому, измучился, вымазался, лысую голову всю испачкал и пополз к выходу. Зять тоже нервничал, аж руки тряслись. Только голова показалась, тут уж он не промахнулся...

Уголовное дело заводить не стали, тестя уже не вернуть, а зятя посадят - совсем без мужика хозяйство останется. Все водка, она, окаянная. Зять после этого два месяца молчал, и не пьет вовсе, как отрезало, даже пиво. Сейчас совсем другой человек стал, тихий, молчаливый - жена с тещей не нарадуются. Свиней, правда, больше не держат. А в деревне после того случая несколько мужиков тоже пить бросили».

Владимир ИЗОТОВ, Тамбовская область, деревня Бортниково