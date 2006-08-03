Лук репчатый не поливать и не топтать

ВСЕ мы, российские огородники, знаем, сажаем, выращиваем и с удовольствием употребляем лук репчатый. Луковые «косы», висящие в деревенской избе около русской печки, и селедочка с лучком колечками на столе - такое знакомое с детства, кто же этого не знает! А капуста квашеная, заправленная подсолнечным маслом, посыпанная песочком и луком! Но не все знают, что любимый нами лук родился очень далеко, в Средней Азии, в засушливом жарком климате, поэтому дождливая холодная погода - не для него.

В южных районах при длинном вегетационном периоде луковица может вырасти весом до 800 граммов! Мы в средней полосе такие гиганты вырастить не сможем, да и не нужно. Если правильно ухаживать, то и наш лучок будет - какой надо!

В конце июля уже начинают созревать скороспелые сорта лука. Сейчас самое важное - не поливать, не топтать! Бытует совершенно ошибочное мнение, что для созревания хорошей луковицы и ускорения оттока питательных веществ из листьев нужно пригибать и притаптывать листья. Делать этого ни в коем случае нельзя! В деформированную таким образом шейку луковицы попадает земля, вода, разная инфекция. Такой лук не хранится!

Если очень хочется, чтобы луковица созрела побыстрее, то для этой цели существует известный агрономический прием - подрезание корневой системы на глубине 10 сантиметров. Наискось лопатой «подкопайте» луковицы, но не повреждайте растения.

Пора прекращать поливы лука (за месяц до уборки). Плохо, если погода в это время будет дождливая. Избыток влаги может спровоцировать луковицу образовывать свежие листья вместо того, чтобы обрастать сухими чешуями. Некоторые огородники луковые грядки накрывают пленкой перед дождем. Этот прием эффективен, но трудоемок.

Поливать лук надо, но делать это нужно было в первой половине вегетации, пока растут новые листья. У лука небольшая корневая система (выдернуть лук с грядки очень просто!), поэтому с большой глубины воду он не добудет. Каждое новое луковое «перо» растет внутри(!) предыдущего, и новая сочная чешуя луковицы образуется в середине луковицы. Если почва пересохла, а луковица растет, то вновь образующаяся чешуя будет сухая. Потом пройдет обильный дождь - и снова образуется сочная чешуя. Такая «слоеная» луковица храниться не будет и быст­ро сгниет. Так что если листья лука на вашей грядке уже начали подсыхать - поливы прекращайте.

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«ЧТОБЫ лук хорошо хранился, за месяц до уборки я провожу «мелиоративные работы» на луковой гряде. Для этого вокруг грядок по периметру на штык лопаты делаю канавки. Земля на грядке сразу высыхает, а лук своими маленькими корешками достать воду уже не может. Потом я ставлю дуги над грядой, как для огурцов, и накрываю пленкой. Края пленки приподнимаю и торцы пленочного тоннеля оставляю незакрытыми. Под таким «зонтиком» лук очень быстро созревает в любую погоду. У меня всегда отличный урожай».

Михаил Золотарев, Тамбовская обл.