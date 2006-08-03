Кыш, летучая мышь!

«У МЕНЯ на чердаке поселились летучие мыши. Пищат, шуршат, гадят. Но я их терпел, вроде полезные они. Да и сплю крепко, и ловить их лень. А тут сосед приехал, дачник из города, зашел в гости, посидели. Тут он писк услышал и сразу догадался. «Петрович, - говорит, - я слыхал, летучие мыши-вампиры людей кусают, а те - умирают. Ты делай чего-нибудь». А когда он уходил, то вашу газету оставил почитать. Мне понравилась газета, интересная. Вот ответьте, что мне с мышами делать-то?»

Николай Скотинкин, дер. Пинаево, Тверская обл.

Уважаемый Николай Петрович! Спите спокойно и крепко, как и раньше. Ваши мыши - не вампиры, кусаться и пить кровь не будут. Это мы вам можем гарантировать.



Все виды летучих мышей, «проживающих» в России, питаются исключительно насекомыми. Они приносят огромную пользу, истребляя по ночам полчища вредителей, когда все другие «санитары» садов и огородов спят. Одна мышь ловит до 500 насекомых в час! Даже маленькую мушку дрозофилу они смогут «запеленговать» на расстоянии до метра.

А те виды летучих мышей, которые питаются кровью животных (как и наши комары, эти мышки «выпивают» всего несколько граммов крови), встречаются только в Латинской Америке, в долине реки Амазонка. К нам с вами они не прилетят - уж очень далеко, да и холодно у нас.

Среди племен Амазонки известны случаи гибели после укуса летучих мышей. Эти мыши были инфицированы и являлись переносчиками бешенства от диких животных. «Укушенные» аборигены погибли из-за отсутствия своевременной медицинской помощи и прививок.

Летучие мыши живут колониями. Днем они спят в укрытиях вниз головой, зацепившись коготками и завернув мордочку в крылья. Для ночевки они выбирают пустые чердаки, пещеры, дупла, купола церквей. Обычно в обжитых домах они не поселяются.

Если их жизнедеятельность на чердаке вам мешает, то воспользуйтесь альтернативным способом избавления. Повесьте на своем участ­ке домики для мышей, наподобие больших скворечников, но с летком снизу. Мыши с удовольствием займут новые квартиры.

И еще, наличие в доме домашних животных, особенно кошки, сильно не нравится летучим мышам. На таких чердаках они стараются не ночевать.

Проверено на себе

КОНСТРУКТИВНЫМ опытом борьбы с летучими мышами поделился наш читатель, инженер Н. Горячкин из г. Малоярославец:

«Летучие мыши сильно расплодились, и мой дачный чердак оказался перенаселен. Сначала я расчистил место на чердаке в бане и под крышей в сарае. А потом, ближе к вечеру, установил мощные лампы в мышином жилище. Я знал, что летучих мышей беспокоит яркий свет. Но как они возмущались! И почти половина стаи улетела. На следующую ночь я повторил «операцию». В результате почти все мыши перекочевали в новые ночлежки. За один день я успел заделать щели на чердаке, и теперь в дом они вернуться не смогут».