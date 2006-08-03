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Скосить и уничтожить

Не спешите выносить крапиве окончательный приговор

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ХАРЧЕНКО, агроном ]

Скосить и уничтожить

«ВСЕ мои шесть соток заполонила крапива. Я, конечно, сам виноват, потому что после смерти жены приезжал на дачу редко и не следил за порядком на участке. Сейчас у меня новая хозяйка, стали ездить регулярно, даже немного овощей посеяли, но крапива кругом уродилась... выше забора! Какое есть действенное, но безвредное средство для уничтожения этого сорняка?»

Василий Чернов, садовое товарищество «Полянка», г. Истра

Уважаемый Василий! Спе­­­­шим вас сразу расстроить - не бывает быстрых и безвредных способов уничтожения чего-либо. Крапива, если ей позволить, довольно активно занимает заброшенные окультуренные земли. И в таких случаях, применив гербициды сплошного дейст­вия на основе глифосата (например, препарат «раундап»), уничтожаем дейст­венно и быстро. Но не безвредно.

Есть другой способ избавиться от сорняка, и мы вам его рекомендуем, но он потребует определенных временных затрат и усилий. Сначала скосите крапиву, оставляя «пеньки» высотой 15-20 сантиметров. Пусть трава немного подвянет, тогда она не будет так «кусаться» и ее легче будет собрать. Посмотрите на уже «поверженную» крапиву не как на злостный сорняк, а как на ценное сырье для хозяйства.

Оборвите верхние листья с крапивных стеблей и посушите под навесом. Кровоостанавливающие и другие лекарственные свойства листьев крапивы общеизвестны. Свои собственные, экологически чистые лекарственные травы вам обязательно пригодятся.

Заготовьте несколько крапивных веников для бани. (О заготовке веников и их свойствах мы рассказывали в № 5.) Ну а всю оставшуюся крапиву измельчите, насколько сможете, и заполните ею любую емкость, но не металлическую. Хорошо использовать для этого пластиковые бочки. Залейте крапиву водой, оставив бочку немного не полную, так как жидкость начнет бродить и увеличиваться в объеме, и, к сожалению, источать ароматы. Обязательно плотно накройте чем-либо. Желательно эту массу ежедневно перемешивать. Через две-три недели вы получите прекрасное бесплатное концентрированное удобрение для подкормок. В нем много азота и калия в легко доступной для растений форме. Крапива - лучшее растение для получения жидкого компоста.

Разведите крапивный настой в пропорции 1:10 и подкормите все кусты, деревья, многолетние цветы и огород. Сейчас стоит жара, почва сухая, не забудьте полить растения перед подкорм­кой. Еще лучше удобрять после долгожданного дождя. Остатки крапивной массы закопайте в огороде или вылейте в компостную кучу.

А теперь - заключительная часть борьбы с крапивой - корни! Подкопайте лопатой корневища и за оставленные «пеньки» выдергивайте. Перед этим мероприятием крапиву полейте, чтобы лучше выдергивалось. У крапивы поверхностная корневая система, поэтому этот процесс не утомительный. Если немного корешков пропустите - не беда - начнут отрастать молодые побеги, вы их легко выдернете.

Почему-то о ценных свой­ствах корневищ крапивы мало кто знает, а ведь отвары и спиртовые настойки корней - прекрасное средство для лечения мужских расстройств, аденомы простаты, импотенции и нормализации функции предстательной железы. (Рецепт настойки при аденоме: 50 г измельченных в кофемолке сухих корней крапивы залить бутылкой хорошей водки. Две недели настаивать в темноте. Принимать по 30-40 капель натощак 3 раза в день в течение месяца, потом - 10 дней перерыв.) Не забудьте проконсультироваться у специалистов.

Да и вообще, здоровому мужчине тоже полезны иногда крапивные чаи как средст­во для повышения тонуса, улучшения настроения и наращивания мышечной массы (крапива стимулирует синтез белка). Ну и для профилактики всех перечисленных выше заболеваний.

Помойте и посушите впрок немного крапивных корней, выбросить успеете всегда.

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