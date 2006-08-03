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В саду поспели вишни

Почему у дяди Толи цветы были, а с ягодами не вышло

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

В саду поспели вишни

«Я ТАК радовался, что мои любимые вишни не замерзли. Так цвели хорошо! А завязей нет... Почему?!»

Анатолий Иванченко, Новгородская область

В садах начинают созревать вишни, вернее, должны созревать. Но после сорокаградусных морозов прошлой зимой наши вишневые сады сильно пострадали. Некоторые деревья придется обрезать, а кое-что выкорчевать. Цвели деревья в этом году позже обычного. И даже не подмерзшие, на первый взгляд, вишни дают слабый урожай.

Дело в том, что в цветочных почках от морозов могли по­страдать пестики. Завязи из таких цветков не образуются или получаются деформированными и быстро опадают.

В засуху, а она очень возможна, поливайте деревья. Подкормите осенью. Сейчас плохо или мало плодоносящие деревья все силы бросают на восстановление и на закладку будущего урожая. Если плодов немного - лучше их удалите - и ягод толком нет, и растение последние силы отдаст. Будем надеяться, что такая зима не повторится, и в следующем году при хорошем уходе будет хороший урожай.

Вспомните, какие сорта вишен у вас в саду. Если потери велики - значит, сорта подобраны неверно. Например, по итогам прошедшей зимы в Мичуринском плодовом саду МСХА перезимовали практически все вишни (столбик термометра опускался до минус 36 градусов). Сейчас там созрел неплохой урожай.

В основном для хорошего урожая вишням нужно перекрестное опыление, то есть необходимо посадить растения разных сортов. Замените вишни в своем саду на новые, морозоустойчивые сорта, районированные для вашей зоны. Например, опробованная в Ми­чу­­­­­­­­­­ринском саду хо­­­­­­­­­­­­­ро­­шая вишневая «трой­­ка» сортов - Апу­­хтинская, За­ря По­­­­волжья и Булат­ни­­­ковская. Они прекрасно дополняют друг друга. Апу­х­тинская - самоплодна и является опылителем для других. Заря Поволжья (на фото) - высокоурожайный кустовой слаборослый, не более 1,5 метров высотой, сорт. Ее легко укрыть на зиму снегом, посадите Зарю в своем саду, и вишневое варенье будет всегда с вами. Булатниковская - менее урожайная, но устойчива к коккомикозу - типичной болезни вишен.

Еще одна удачная тройка - Апухтинская, Молодежная и Память Еникеева.

Сладкие рецепты

Вишневый напиток по-деревенски

ТАКОЙ напиток прекрасно утоляет жажду в жару.

Вишню растолочь толкушкой в эмалированной посуде. Посыпать сахарным песком по вкусу, а можно и без него, и залить холодной питьевой водой. Размешивать, пока сахар не растворится. Процедить.

В старину ягоду разминали в глиняной миске, заливали родниковой водой и ели деревянной ложкой как первое блюдо.

Вишневый джем несладкий

ЕСЛИ вишня помялась и «потекла», а сахара мало, сварите джем. Удалите косточки, добавьте немного сахара - всего 100 г на килограмм ягод, и на слабом огне уваривайте до готовности. Горячий джем разложите по банкам и стерилизуйте 10 минут.

Вишня в собственном соку совсем без сахара

УДАЛИТЕ из вишни косточки и поместите в эмалированную посуду. На медленном огне подогревайте, но не кипятите, осторожно встряхивая. Когда ягоды полностью покроются соком, переложите в горячие банки и поставьте стерилизовать в кипящую воду. Литровую банку стерилизовать не менее 15 минут.

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