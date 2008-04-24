По велению сердца

«У нас есть большая семейная могила (2,5х5 м) на старом кладбище в тени высоких деревьев. Там темно и сыро, и ничего не растет. Посоветуйте, что бы посадить в таком месте. Литературы на эту тему в нашем городе не найти».

Ольга Васильевна, Самара

Декорируем участок

К сожалению, литературы по озеленению могильных участков почти нет. Однако на кладбище уместны те же приемы озеленения, что и на приусадебных участках. Конечно, с учетом специфики этого места.

Под сенью больших деревьев растут только теневыносливые многолетники и почвопокровные растения. Их ассортимент достаточно велик. Обязательно нужно добавить весеннецветущие луковичные. Пока деревья не успели во всю мощь развернуть листья, нежные первоцветы будут цвести прекрасно.

Среди многолетников подсаживайте каждый сезон несколько красивоцветущих теневыносливых летников. Не надо много – сделайте 1–3 цветовых пятна из нескольких штук растений. В тени они будут цвести не очень обильно, поэтому посадите их поплотнее. Не занимайте тенистые участки только летниками – вид будет очень неопрятный.

Многие декоративно-лиственные растения в глубокой тени будут цвести плохо или вообще не зацветут. Что ж, не печальтесь по этому поводу. Из сочетания красивых листьев можно составить великолепные композиции.

А вот чего совсем не нужно делать в тени, так это сеять газон. Даже самые устойчивые травы через год-другой выпадают. Замените их теневыносливыми почвопокровными растениями.

Еще один прием озеленения теневых мест – мульчирование почвы древесной корой или гравийными отсыпками. Сегодня эти материалы выступают достойной альтернативой газону. Такое декорирование могилы выглядит очень опрятно и достойно, не требует ухода, хорошо подчеркивает растения.

Все для тени

В ТЕНИ хорошо растут декоративно-лиственные многолетники: всевозможные хосты, бузульники, астильбы, папоротники, купена.

Почвопокровные многолетники: тиарелла, фиалка душистая, ландыши, пахизандра, копытень, анемоны, барвинок. В южных районах очень хорошо декорировать участки плющом.

Весной будут цвести галантусы, сциллы, медуница, лютики, крокусы.

Летники, выдерживающие тень: виола, фуксия, ирезина, бальзамин.