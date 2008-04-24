Пришло время рассады

КОНЕЦ апреля – самое подходящее время для посадки рассады огурцов. Как раз через месяц крепенькие растения смело можно посадить в теплицу или парник. А еще через 2–3 недели ждать первого урожая.

Один месяц – самый оптимальный возраст для огуречной рассады. Не стоит сеять очень рано. Потом будете мучиться с пересадкой переросших растений. Как известно опытным огородникам, у всех тыквенных очень ранимая корневая система. Пересадку они переносят плохо.

Очень удобно выращивать рассаду в двойных одноразовых стаканчиках. Внутренний разрежьте в нескольких местах до верхнего ободка и вставьте в наружный стаканчик. Наполните стаканчики питательным грунтом для рассады и посадите в каждый по одному проклюнувшемуся семечку. Лучше всего семечки положить плашмя.

После всходов, как только развернутся семядольные листочки, аккуратно подсыпьте к стебельку прокаленный речной песок. Этот прием – хорошая профилактика корневых гнилей.

В середине мая пора пересаживать огурчики в парники. Аккуратно снимите внешний стаканчик, поставьте внутренний в почвенную ямку, присыпьте почвой. А теперь удалите по частям разрезанный внутренний стаканчик. Корни при этом остаются абсолютно неповрежденными. И рассада начнет дружно расти.

Практика показывает, что 10–12 кустиков огурцов вполне достаточно среднестатистической дачной семье. Главное, все делать вовремя и без ошибок. Желаем успехов!

Кто хочет дыню

В ЭТИ же сроки посейте несколько семечек дыни. Агротехника такая же, как для огурцов. В теплицу высаживайте после 20 мая. Дыня более теплолюбива, нежели огурцы, поэтому дополнительно по почве укройте молодые растения лутрасилом. Для средней полосы выведено достаточно скороспелых сортов. Но не надейтесь на большой урожай. Созреть на одном растении успеют только 3–4 плода.