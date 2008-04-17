Посевная на носу!

НЕ БОЯТСЯ возвратных заморозков и невысоких весенних температур всходы моркови, петрушки, свеклы, кориандра, лука-чернушки, редиса. Недаром эти овощи можно высевать и под зиму.

Для получения всходов необходимо иметь живое семя, достаточное количество влаги, тепла и кислорода. Нач­ните с правильной подготовки семян. Обязательно первым делом проверьте срок годности. Далее воспользуйтесь проверенным способом – насыпьте сухие семена в емкость с водой, взболтайте и дайте отстояться. Что всплыло – без сожаления в помойку. Оставшиеся кондиционные семена просушите на бумажном полотенце. Затем обработайте биологическими стимуляторами для улучшения прорастания (по инструкции).

Семена холодостойких культур прорастают при невысоких температурах (1–5 градусов), но и всходят долго. Например, морковь и свекла – до 15 дней, а петрушка – до 20. Все это время почва должна оставаться влажной, иначе набухшие семена могут погибнуть. А из оставшихся вырастут слабые растения. Например, если у всходов моркови подсыхают молодые корешки, то корнеплод вырастет уродливым или «рогатым». Поэтому постарайтесь посеять, пока весенней влаги еще достаточно.

Не стоит надеяться на хороший урожай на неподготовленных грядах. Перекопайте огород, добавляя минеральные удобрения, выберите сорняки, хорошо разрыхлите верхний слой. Почва должна дышать и прогреваться. Не загущайте посадки, от этого урожай будет только хуже.

Про запас…

НЕКОТОРЫЕ продвинутые огородники сеют морковь поздних зимних сортов в «ненормальные» сроки – в конце мая и даже в начале июня. Всходы получаются быстрые и дружные. Но обязательно надо поливать. Морковь вырастает крупная и красивая, правда, урожай созревает поздно. Этот агротехнический метод очень хорош для выращивания корнеплодов для зимнего хранения. Или для масштабного получения морковного сока. А ранние витаминные скороспелые сорта все же лучше сеять под зиму или в традиционные сроки.