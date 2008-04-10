Рыть или не рыть?

«Зимой мы приобрели в садовом товариществе участок с домом. Несколько лет там никто ничего не сажал. Сухие сорняки стоят сплошной стеной выше крыши, «охраняя» территорию. Улет! Подскажите, как с наименьшими энергозатратами обработать землю под небольшой огородик? И куда разворачивать гряды?»

Супруги Калошины, Ленинградская область

АПРЕЛЬ, весна властвует повсюду. Птицы поют, почки набухают, земля оттаивает, сорняки прорастают… В апреле открывается сезон дачных земляных работ. Уже можно копать. А можно, конечно, и не копать. Но не надо забывать, что 90% урожая зависит все-таки от правильной подготовки почвы. Вот об этой «правильности» и поговорим…

Во-первых, когда начинать? Когда почва будет готова. В старину этот важный момент определяли простым дедовским способом. Наиболее опытный крестьянин выходил в поле, снимал… порты и… садился в гряду. Многолетний опыт и природная интуиция подсказывали ему правильный ответ – поспела почва и уже пора пахать или коня запрягать еще рано.

В наше время такой способ оставим любителям эпатажа. А для рядовых дачников предлагаем простой проверенный прием. Возьмите горсть почвы с 10-сантиметровой глубины, сожмите в кулаке и бросьте оземь с высоты 1 м. Если комок развалится на рыхлые части – пора в поля!

Во-вторых, начинаем обрабатывать почву – чтобы создать растениям наилучшие условия для роста. Сначала уберем прошлогоднюю «ботву» и растительный мусор. Теперь вспашем. На окультуренной земле весной достаточно просто порыхлить верхний слой. Легкие супеси и песчаные почвы перекопайте на глубину плодородного слоя. Можно это сделать как с оборотом пласта, так и без. На тяжелых почвах (суглинки и глинистые) сначала удалите дернину (толщиной 5–7 мм). Срежьте ее острой лопатой или подрубите плоскорезом.

В-третьих, обязательно вычешите граблями и выберите вручную корневища многолетних сорняков! На небольшом огороде это не займет много времени, а затраченные усилия окупятся с лихвой.

В-четвертых, продумайте севооборот на огороде. Как известно, выращивание одной культуры несколько лет на одном месте приводит к истощению почвы и накоплению болезней и вредителей. Земля, как и мы с вами, заболевает. Для «лечения» почву, утомленную однообразием культур, можно перекопать и оставить на сезон отдохнуть под паром – ничего не сеять, а только периодически рыхлить. А в конце лета посеять озимую рожь. Длинные (до 1,5 м) корни ржи глубоко проникают в почву, улучшая ее структуру. Следующей весной зеленую массу ржи запахать. Другой способ – засеять культурными многолетними травами на несколько лет.

В-пятых, под перекопку не забывайте вносить полные минеральные удобрения и органику. При этом учитывайте ассортимент растений на грядах, следуя вашему индивидуальному севообороту.

И в-шестых, спланируйте гряды, располагая их с севера на юг. А бороздки для посева семян, стало быть, наметьте с востока на запад.

Взял? Верни на место!

СРЕЗАННЫЕ пласты дернины уложите в штабель в укромном солнечном месте. Очень хорошо для этой цели приобрести немного свежего навоза, переложить им пласты дернины и пересыпать золой. В течение всего лета поливайте. Еще лучше вместо навоза полить слои раствором специальных бактерий для быстрого созревания компоста (продаются в садовых центрах). Если осталась прошлогодняя полуперепревшая газонная трава – добавьте ее тоже! К осени навозно-дерновой «сандвич» «созреет». Его перелопачивают, выбирают не успевшие перепреть корни крупных сорняков и возвращают компост туда, откуда взяли дернину.