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Чудо-дерево с нестандартной обрезкой

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

<nobr>Чудо-дерево</nobr> с нестандартной обрезкой

 ЧЕМ мы хуже? Ничем. Примените свою фантазию, вооружитесь нашими советами и превратите плодовые деревья в чудо-сад. Ну или просто попробуйте для начала. Сейчас для этого самое время.

 Из любой здоровой 20–25-лет­ней яблони или груши можно сотворить декоративное волшебное дерево, которое будет не только восхищать своей кроной изысканной формы, но и ежегодно радовать хорошими урожаями.

 В первую очередь удалите все поломанные и пораженные болезнями ветви. Спилы делайте по верхней части наплыва коры. Все ранки немедленно замазывайте садовым варом. Затем необходимо залечить все дупла, трещины, погрызы и солнечные ожоги. При этом дряблые ткани полностью удалите, зачищенные поверхности продезинфицируйте 2%-ным раствором медного купороса. После высыхания замажьте садовым варом, временно забинтуйте мешковиной или х/б тканью. Только после этих процедур можно приступать к самому интересному – формированию необычной кроны.

 Несколько раз обойдите дерево, присмотритесь к расположению основных – скелетных ветвей. Мысленно удаляя лишние части, создайте основной облик всего растения. За первый год формирования допустимо избавиться от 30% основных ветвей и 40% ветвей 2–3 порядков. Оставляйте ветви, имеющие красиво изогнутые формы, разные по толщине.

 Изгибы несложно создать самим. Удалите часть основной ветви, переведя рост на ветвь последующего порядка. Без проблем избавляйтесь от маленьких веток, но срезы должны быть сделаны без оставления пенька.

 При традиционной обрезке волчки удаляют – они отнимают много сил, а плодоношение на них неоправданно затягивается. В нашем случае волчки могут помочь создать новую ветвь. Ей без особых усилий можно придать желаемые изгибы – ткани эластичны, прочны и податливы. С помощью веревок, проволоки или направляющих, сколоченных из реек, можно изменить направление роста ветвей толщиной до 2–3 см в диаметре. Для изменения направления роста толстых ветвей вам могут понадобиться массивные треугольные рамы, чурбаки-распорки, увесистые грузы. Порой требуется 2–3 года для придания ветви желаемой формы. Но искусство требует жертв… Нагрузки и направления корректируйте аккуратно, постепенно. Следите, чтобы от напряжения не ломались и не трескались древесина, камбиальный слой и кора.

 Поверьте, плодовые деревья, которые вы самостоятельно сформировали нетрадиционной обрезкой, вполне могут заменить самые изысканные дорогостоящие импортные декоративные растения.

Отрежем хвост по самую шею…

 ИНОГДА достаточно у старых деревьев срезать макушки ветвей, оставив лишь толстые скелетные части. А то и вовсе спилить полдерева (см. фото). Из проснувшихся почек начнут расти мощные молодые побеги. Только успевайте их формировать! Вот и готов доморощенный садовый бонсай. 

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