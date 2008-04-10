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Теплица-матушка, парник-батюшка!

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Материалы подготовила Мария ДУТОВА ]

<nobr>Теплица-матушка,</nobr> <nobr>парник-батюшка!</nobr>

 «Мы приезжаем на дачу только в выходные, зато регулярно – весь год. Решили построить теплицу с обогревом, чтобы в наше отсутствие зрели огурчики с помидорчиками. Посоветуйте, как сориентироваться в море предложений и цен».

Виктор Нескверных, Нижний Новгород

 КАК только начинает пригревать солнышко, «проснувшиеся» дачники бросаются покупать и строить теплицы и парники. Не зря эти «чудодейственные» сооружения снискали поистине всенародную любовь российских огородников. С их помощью стало возможным существенно продлить наше короткое среднеполосное лето. И – выращивать в теплице-матушке чудо-урожай экологически чистых, вкусных теплолюбивых овощей!

 Что выбрать? Добротную стеклянную теплицу? Недорогую пленочную? Или, может, вообще на зимний сад замахнуться? Какие размеры предпочтительнее? А где расположить? На эти вопросы постараемся коротко ответить.

 Условно все такие сооружения можно поделить на три вида – зимние сады (оранжереи), всесезонные обогреваемые теплицы и легкие конструкции c полимерными покрытиями.

 Очень заманчиво присоединить к дому или построить отдельно стоящий, красивый и прозрачный зимний сад. Круглый год здесь постоянная температура, светло; помидоры зреют, цветы распускаются. Вы сидите в плетеном кресле с чашкой душистого чая. А рядом в водоеме плещутся золотые рыбки и поют в резной клетке райские птички. Но… Такое сооружение разумно строить, только если вы проживаете в загородном доме постоянно. И, конечно же, используется зимний сад в основном для отдыха и релаксации. А выращивание свежей зелени и рассады рассматривается только как трудотерапия. Стоимость квадратного метра зимнего сада (со всеми сложными системами климатконтроля) в 2–3 раза выше стоимости квадратного метра самого дома.

 А еще добавьте расходы на досвечивание и обогрев долгими зимними вечерами.

 Сегодняшние отечественные фермеры и тепличные хозяйства нежно «полюбили» обогреваемые теплицы круглогодичного использования. И в межсезонье исправно снабжают нас с вами свежими овощами, зеленью и цветами. В конструкциях таких теплиц используются современные материалы – двойная пленка с воздушной прослойкой, поликарбонат, автоматическая система управления климатом. Они быстро и легко монтируются на участке любой площади. Все бы хорошо, но такое сооружение рентабельно только площадью не менее 500 (!) кв. метров. И тогда вложенные средства (а это – 500–600 тыс. долл.) окупаются через 2–3 года.

 Итак, для нас с вами, жителей средней полосы и владельцев небольших дачных участков, разумнее всего не увлекаться круглогодичными энергоемкими постройками. Слишком уж короткий зимой у нас световой день – надо досвечивать. И очень низкие температуры (до минус 40) – при строительстве тоже придется учитывать.

 Для садовых «забав» выходного дня лучше всего остановить свой выбор на добротной современной необогреваемой теплице. При доступных даже пенсионеру затратах в них можно гарантированно получать урожай свежих витаминов 8 месяцев в году. И это без досвечивания и дополнительного обогрева. А теплые весны последних лет вселяют надежду и на благополучный девятый месяц! Приобретите вместительную морозильную камеру и в оставшиеся 3–4 месяца ешьте запасенные заранее витамины.

Курс – север-юг

 ДЛЯ теплицы или парника найдите самое солнечное и защищенное от ветров место. С северной стены дома или в саду под густыми деревьями ставить теплицы бесперспективно. А на сквозняке – деньги на ветер.

 Теплицу с односкатной крышей располагайте с востока на запад, ориентируя крышу на юг. А конек двускатной направьте с юга на север.

 Оптимальный вариант – для каждой культуры построить отдельную теплицу или парничок.

 Продумайте обязательную ежегодную смену культур для профилактики заболеваний и утомления почвы.

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