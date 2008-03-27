Серый граф на российской грядке

В ДИКОМ виде монарда произрастает в Северной Америке и Мексике. Индейцы еще задолго до открытия Америки Колумбом использовали ее в пищу и в лечебных целях. А в XVI веке наконец-то завезли в Европу – в Испанию.

Монарда – многолетнее травянистое растение, ее надземная часть погибает осенью и отрастает весной. Высота растения – 60–100 сантиметров. Внешне напоминает компактный полукустарник. Цветет в июле-августе долго, до 50 дней. Очень декоративна. В зависимости от вида и сорта расцветка ее соцветий может быть самой разной – красной, розовой, белой, фиолетовой.

Монарда хороша для салатов, как приправа к мясным блюдам, ее добавляют для ароматизации в щи, супы, борщи, окрошку. Она годится как заменитель чая или ароматическая добавка к нему, для производства различных настоек и тонизирующих напитков.

В пищу используется молодая поросль. От многочисленных корней одного куста отрастает до 150 побегов!

Особая ценность монарды как овощной культуры состоит в том, что она очень рано пробуждается (как только растает снег). А зелень сохраняется до начала ноября, даже при заморозках минус 5–7 градусов. Значит, в безвитаминное межсезонье она всегда на столе.

Монарда – целебное растение, обладающее антимикробным действием. Индейцы использовали ее сок для заживления ран. Эфирное масло растения помогает при лечении ожогов, экзем, способствует лечению от сальмонеллы.

А еще она так красиво цветет! Цветоводы на своих участ­ках выращивают главным образом вид монарды двойчатой. Наиболее распространен сорт Махогени с красными цветками. Он самый подходящий для использования в пищу, а его листья особенно хороши как добавка к чаю.

Завести это растение можно как раз сейчас, ибо все способы его размножения приходятся на весну. Семена на рассаду высевают в конце марта. В грунт рассаду высаживают как можно раньше – в начале-середине апреля. Растения переносят легкие заморозки (3–5oС).

Семена можно посеять и непосредственно в грунт на заранее подготовленную грядку. Делают это в начале апреля. Семена мелкие, их смешивают с песком и сеют. Место посева хорошо прикрыть снегом (если он еще остался). Зацветут сеянцы на второй год.

И наконец, по весне монарду можно размножать и простым делением куста. А умельцы делают это даже «деленками» от взрослых кустов с хорошими почками на корневище с 3–4 отпрысками. Высаживать их можно уже в конце марта.

Из истории вопроса

Так как вас называть?

В НАЧАЛЕ XIX в. в Испании, Англии, Франции распробовали монарду как пряновкусовое растение. Как только ее ни называли – бергамот, пчелиный (или пахучий) бальзам, чай Освего, американская мелисса, индийское перо, горный бальзам, лимонная мята… В 1988 г. одна из американских фирм включила монарду в свой каталог пряновкусовых культур и предложила к продаже ее семена. Монарда уже изучена и в подмосковном Институте селекции и семеноводства овощных культур и официально подготовлена для введения в наши сады.