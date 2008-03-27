Пора прикапывать!

Высаживая на своем участке 20 картофелин (а больше, поверьте, и не надо), вы легко можете получить урожай в 20 ведер! Ну или почти столько… Ведь главное в этом деле – не количество посаженных клубней, а качество выросших кустов.

Итак, начните с выбора сорта. Для получения ранних урожаев через рассаду приобретите 20 элитных клубней скороспелых сортов. Следите, чтобы они были выровнены по размеру, ровные, не больные. Дома разложите их в один ряд на бумаге. Для этой цели прекрасно сгодится большая коробка из-под обуви. И поставьте в теплое светлое место. Очень скоро появятся ростки. На свету они будут толстые и короткие.

Помимо ростков хорошей рассаде нужны корни. И через 2–3 недели росточки подрастут настолько, что картофелину уже можно прикапывать. Лучше всего приобрести торфяные горшочки диаметром 8–10 см. Наполните их наполовину опилками или торфом. Аккуратно положите в каждый горшок по одной картофелине ростками вверх. Засыпьте горшок доверху. Обильно полейте. Поставьте на светлый подоконник и ждите всходов. Перед посадкой неплохо обработать картофелины регуляторами роста.

Пройдет еще 2 недели, и рассада сформирует хорошую корневую систему. Вот теперь картофельные кустики можно высаживать в теплую грядку. Если с осени вы не подготовили специальную гряду, то за 2–3 недели до высадки накройте почву черной пленкой для прогрева. Теперь сажайте. Сделайте неглубокие ямки и аккуратно поставьте горшочки. Засыпьте сверху «с головой» прогретым грунтом. Получается, что мы уже один раз окучили картофельное «поле». Накройте всю «пирамиду» прозрачной пленкой.

По мере роста побегов тяжелую пленку замените легким спанбондом. Не забывайте поливать, окучивать и подкармливать картофельный «парничок». Ну а в июне уже смело можете пробовать первую картошечку с душистым укропчиком. Приятного аппетита на свежем дачном воздухе!