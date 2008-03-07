Грузите помидоры бочками!

СОВСЕМ не важно, сколько помидорных растений вы собираетесь посадить на даче. Главное – создать нужные условия.

Во-первых, определитесь с сортами. Условно все томаты поделены на скороспелые (от всходов до плодоношения – 90–110 дней), среднеспелые (110–120 дней) и позднеспелые (120–150 дней). Для любительского огорода в средней полосе предпочтительнее выбирать скороспелые и среднеспелые. Не ошибитесь! Посейте эти семена в начале марта, а в конце апреля смело высаживайте рассаду в теплицу. Тогда уже в июне сможете полакомиться первым свеженьким помидорчиком. Сейте сорта различных сроков созревания. И с небольшой площади в течение всего сезона постоянно будете собирать хороший урожай.

Во-вторых, томат – теплолюбивое растение. Оптимальная температура прорастания семян – 20–25 градусов. Для роста и развития рассады – 22–25 градусов днем и 16–18 ночью. Это относится и к температуре почвы. «Ноги» у томатов всегда должны быть в тепле. Потрудитесь немного и создайте своим помидорам именно такие условия. Это не сложно. Поставьте рассаду на теплый светлый подоконник, можно подсвечивать и подогревать фитолампой. А на ночь открывайте форточку. Пусть закаляется. Пониженные ночные температуры рассаде только на пользу – не дают вытягиваться и перерастать. Растения будут крепкими, коренастыми и здоровыми.

В-третьих, томатам вполне по нраву сухость воздуха в наших квартирах, но почва должна быть постоянно влажная. Не пересушивайте. Растение не погибнет, но ослабнет.

В-четвертых, любой грунт перед посевом семян обязательно продезинфицируйте! Особенно если вы приобрели его в магазине. Этим поможете рассаде, оградив ее от болезней. Насыпьте грунт в металлическую емкость (плоскую кастрюлю, лоток), увлажните и прокалите в духовке при 80–90 градусах в течение часа.

В-пятых, не забывайте раз в неделю подкармливать растения. Рассада томатов плохо усваивает фосфор, а в этот период он ей особенно необходим для закладки генеративных органов (цветочных почек). Поэтому подкармливайте раз в неделю минеральными удобрениями, увеличив долю фосфора в 2 раза. Регулярно обрабатывайте органическими стимуляторами роста.

Выполнив эти несложные рекомендации, к концу апреля вы получите крепкие душистые помидорные кустики. В теплице укройте растения двумя слоями спанбонда (нетканый укрывной материал). Под такой тройной защитой никакие сюрпризы погоды рассаде не повредят.