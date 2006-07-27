Ирга: склероз не пройдет!

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

<p>У КОГО на участке растет ирга - самое время подумать о сборе урожая. Эти ягоды нравятся воробьям и синицам. Они их начинают склевывать недозрелыми, и могут управиться раньше самих садоводов.</p> <p><strong>Ирга </strong>- красивое декоративное растение, и ягоды у нее вкусные и сладкие. <strong>Плоды содержат 12-14% сахара (это много для северных районов), </strong>пектины, дубильные вещества. <strong>Витамина С в ирге (50-60 мг) больше, чем в других сладких плодах - яблоках, вишнях, сливах, винограде.</strong> Сушеные ягоды имеют пикантный привкус корицы. Заготавливать плоды можно начинать с середины июля и до середины августа.</p> <p><strong>Несколько стаканов свежего сока из ирги будет достаточно для профилактики авитаминозов на весь год.</strong> Еще сок очень полезен тем, кто плохо видит в сумерках.</p> <p><strong>Свежие ягоды содержат бетаситостерин - вещество, обладающее антисклеротическим дей­ствием.</strong> Вылечиться навсегда от сильного склероза проблематично, но укрепить сосуды и сделать их более эластичными с помощью сока ирги - вполне реально. И сон улучшится.</p> <p>А у кого ирги на участке еще нет - обязательно посадите осенью! Этот кустарник нетребователен к почвам, зимостоек, выносит морозы до 40-50<sup>о</sup>. В эту суровую зиму ирга не подмерзла и цвела рано и дружно. Для нашего несредиземноморского климата - замечательный ягодник, не правда ли?</p> <p>Посадите иргу с наветренной стороны. Кусты достаточно плотные, они хорошо задерживают снег и сами являются защитой для земляники, малины или вишни. Посадочную яму готовят, как для яблони. В засушливое лето поливают.</p> <p>Ирга быстро и обильно плодоносит, и уже на четвертый год после посадки дает по 3-4 кг ягод с куста. Из нее получаются вкусные компоты, варенье, изюм.</p> <p><strong>Ирга вяленая «Изюм»</strong></p> <p>ОДИН килограмм ягод обварить кипятком и дать воде стечь. Потом выложить на противень и пересыпать неполным стаканом сахарного песка. Поставить противень в нежаркую духовку (100<sup>о</sup>) и помешивать. Когда сахар расплавится, температуру снизить до 50<sup>о</sup> и еще 30-40 мин. подсушивать.</p> <p><strong>Чай из ягод «Секонд-хенд»</strong></p> <p>ЕСЛИ ягоды оказались пересушенными, не расстраивайтесь и не вздумайте выбросить. Досушите их окончательно, а потом измельчите в порошок в кофемолке. На стакан кипятка положите столовую ложку порошка. Настаивать 5 минут. Очень полезно и вкусно!</p> <p><strong>Икра овощная с иргой</strong></p> <p>ОДНУ крупную луковицу мелко порезать, а одну морковку потереть на крупной терке. Потушить на подсолнечном масле. Три помидора порезать дольками и положить в кастрюльку, добавить стакан ирги и залить стаканом воды. Прокипятить и протереть через сито. Все смешать, добавив 3 крупных растолченных чесночных зубчика.</p> <p>Очень приятно намазывать икру на «бородинский» хлеб. Вкусно с мясом, с рыбой, с вареной картошкой.</p>