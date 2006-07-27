Нигелла – цветок или овощ?
№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Елена ЛЬВОВА, биолог, к.б.н. ]
«Весной я купила семена нигеллы - красивое однолетнее растение-сухоцвет. Сейчас голубые «звездочки» нигеллы чудесно заполонили цветочную клумбу. А моя свекровь уверена, что меня обманули. Она этот цветок называет чернушкой, как самый обычный сорняк. Семена этой травы они в деревне в кислую капусту добавляли. Быть может, речь идет о разных растениях?»
Светлана Кожевникова, город Углич
ИМЕЕТСЯ в виду одно и то же растение - чернушка дамасская, по-латыни - нигелла (Nigella damascene). Это красивое однолетнее растение семейства лютиковых. У нас ее выращивают для красоты, как декоративное растение. Она очень неприхотлива, не боится заморозков, быстро всходит и начинает цвести. Чернушка цветет долго, больше месяца, но и после этого остается очень красивой. Коробочки с семенами, оставленные на грядке, красивы всю зиму. Флористы обязательно добавляют нигеллу во все сухие букеты.
Разместить нигеллу можно на переднем плане миксбордера, как бордюр, и на горке. Ею удобно декорировать оставшиеся пустыми по какой-то причине места.
Семена чернушки созревают в августе-сентябре. Они черного цвета, с земляничным запахом и пряным вкусом. Семена нигеллы - замечательная пряность, но в России она незаслуженно непопулярна. Называли ее неласково - чернушкой, или черным тмином, и добавляли разве что в квашеную капусту, соленые огурцы или квас.
А вот в Китае, Индии, Америке нигеллу очень любят, разводят повсеместно и используют как пряность для изысканных блюд и как лекарственное растение. Целебных свойств у нигеллы очень много, у разных народов свои рецепты, некоторые знахари считают ее просто панацеей от всех болезней. Бесспорны повышение иммунитета и антидепрессивное действие. А еще она - улучшает память, обладает болеутоляющим и слабительным эффектами. Три в одном!
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