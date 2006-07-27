Прикормил друзей

ТАКСА - собака с врожденным чувством юмора. Кто бы с этим спорил! Представители этой самой маленькой охотничьей породы способны не только вызвать улыбку своим карикатурным внешним видом, но и сами не прочь пошутить над человеком или разыграть на его глазах уморительное представление.

...На дачу Шерифа хозяева брали с собой каждое лето. Он знал дачный поселок, как свои четыре лапы, подружился со всеми окрестными собаками, но хулиганистый норов так и толкал его на поиски приключений.

Сосед по даче, степенный мужчина, любил покушать на воздухе. Под яблонями, в тенечке, у него стоял столик, плетеный стул. Неторопливо он выносил еду, расставлял все это с любовью на столе, шел в дом за ложками-вилками и... Возвратившись, с некоторых пор не находил в тарелке главного компонента трапезы - котлеты, курицы или куска жареного мяса. Что делать? Устроил засаду со здоровенным поленом наизготовку. И, разумеется, сразу же поймал воришку на месте преступления! Шериф получил этим самым поленом такую оплеуху по заднице, что несколько дней сидеть не мог и передвигался странной вихляющей походкой.

Обиженный сосед закатил хозяевам грандиозный скандал. Потрясал поленом, всяко стыдил владельцев собаки за ее невоспитанность. В конце концов, написал даже заявление в милицию. Участковый, прибывший на место инцидента, улыбался в густые усы и посоветовал хозяевам своего «коллеги» (в Америке шериф - это что у нас участковый) решить вопрос миром: возместить украденное натурой или деньгами. Что и было сделано.

Шериф вовсе не голодал; он, как выяснилось позднее по найденным куриным костям, подкармливал соседской едой своих бездомных лохматых друзей...