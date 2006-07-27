Загляните в репу

«Посадил мой дед на огороде репку (прямо как в сказке), а она выросла на редкость невкусная, жесткая и мелкая (увы, сказки не получилось...). Мы, наверное, неправильно что-то делали. В следующем году попробуем еще раз. Какого особого ухода требует репа?»

Нина Самойленко, садовод-любитель, С.-Петербург.

РЕПА - незаслуженно забытый овощ российского огорода, и никакого особого ухода она не требует. Всего каких-то два века назад репу очень любили и выращивали повсеместно. А сегодняшний школьник на вопрос: «Что проще пареной репы?» - задумается.

За сезон, даже при коротком северном лете, некоторые крестьяне выращивали по два урожая: репа - скороспелая культура. Вот и вам не обязательно дожидаться нового сезона. Попробуйте, сейчас, в середине июля, посадите еще раз репку. И через 50-60 дней, к осени, успеете получить урожай.

Воспользуйтесь грядкой, освободившейся после уборки ранней зелени. Или подсейте репу как уплотнительную культуру (по кромке гряды) к капусте, к свекле, к моркови. На ту же грядку, где уже была репа, сажать не следует. Репе подойдет солнечное место с плодородной почвой, в которую два-три года назад внесли большую дозу органики. Хорошо растет на легких супесчаных почвах. Тяжелые глинистые почвы она не любит, да и вам такой корнеплод опять не понравится - деревянистый и невкусный.

Но есть у нее один секрет - надо поливать! Через две недели после всходов начинают интенсивно расти листья, одновременно с корне­плодами. Без достаточного количества влаги в это время репка будет мелкая. А потом вода будет нужна для налива и нежности мякоти. Избыток влаги тоже недопустим, репка начинает «задыхаться» - если не сгниет, то будет невкусная. Июнь месяц был жарким, вы, вероятно, дополнительно не поливали, да и почва, возможно, тяжелая и без органики. Вот и «невкусный» результат.

Если вы «распробуете» этот корне­плод, то на следующий год посадите репку в конце апреля. Это же очень легко - «проще пареной репы»!

Хозяйке на заметку

Репа простая, пареная

КОРНЕПЛОДЫ репы помыть и сложить в горшок (чугунок). Горшок заткнуть соломой. Перевернуть вверх дном и поставить в протопленную русскую печь. Парить до готовности. И все!

Репа не простая, а обсахаренная и с соусом

НЕСКОЛЬКО небольших репок очистить, в каждой репке сделать ямку и положить варить в кипящую подсоленную воду. Через 15-20 мин. корнеплоды вынуть и положить на сковороду с растопленным сливочным маслом. И в каждую ямку положить кусочек сливочного масла. Сверху посыпать репу сахарной пудрой. Добавить в сковороду немножко отвара и поставить тушиться на слабый огонь. Далеко не отходите, чтобы не пригорело. Минут через 15 снимите с огня и полейте репки подливкой. Будет вкусно и само по себе, а еще лучше - как гарнир к мясу.

Пюре из репы

МОЖНО приготовить такое же пюре, как из картофеля, но вкуснее. Репу очистить, порезать кусочками и положить варить в кастрюльку, посолить. Когда сварится, воду слить, растолочь толкушкой, добавить сливки, немного сметаны и мелко порезанную петрушку. Все тщательно перемешать. Должно быть нежно и воздушно.