Почему их тянет на зеленое, кислое и всякое другое несъедобное?

«Мой внук-школьник обожает есть все недозревшее. А потом приходится ему давать закрепляющие таблетки. Отучить никак не можем. У соседей красивая красная клубника созрела, а мы свою и не видели, внук всю пообрывал. Даже вишню кислую ест и яблоки зеленые. Что в них такого особенного?»

Ольга Фокина, г. Воронеж

НАШ корреспондент задал этот вопрос преподавателям разных специальностей сельскохозяйственной академии. В своих мнениях они практически сошлись. Подытожим.

В незрелых плодах, по сравнению со спелыми, содержится больше кислот, ростовых веществ и меньше сахаров. Мякоть незрелого плода состоит из грубой клетчатки, которая усваивается плохо, но хорошо очищает желудочно-кишечный тракт (вот вам и слабый стул). Однако все витамины и микроэлементы присутствуют в плодах в достаточном количестве.

То есть незрелые плоды по своему химическому составу ничем не отличаются от зрелых, а растущему детскому организму требуется много микроэлементов и витаминов. И дети интуитивно ищут витамины, не обращая внимания, какого цвета «полезная» ягода или плод. Главную роль здесь играет психологический фактор - ребенок не может дождаться, когда же наконец урожай созреет.

Что касается закрепляющих таблеток - то желудки город­ских детей, выехавших на дачу, естественно, не привыкли к «простой» пище. Незрелые немытые фрукты становятся причиной желудочно-кишечных расстройств. К сожалению, известны и такие случаи, когда ребенок, наевшись незрелых плодов, приобретал на всю жизнь стойкую аллергию на определенные продукты. Поэтому, по возможности, купите на рынке немного зрелых ягод и дайте своему сыну или дочери. Так им будет легче ждать - когда созреют свои. Когда мы становимся взрослыми и большими, то забываем истинные причины многих наших детских поступков, стараемся найти умные ответы. А все может быть очень просто...

Рецепты, до которых надо дозреть

А ВЕДЬ многие плоды мы употребляем в пищу только недозрелыми, не дожидаясь их биологической зрелости (огурцы, кабачки). Из незрелых плодов можно приготовить различные вкусные блюда. Запасти впрок или сразу съесть.



Многие плоды, например, семечковые, для закладки на хранение собирают обязательно недозрелыми. Технологии хранения этих фруктов разработаны на принципе «дозаривания» (дозревание в процессе хранения). Но это - тема интересного отдельного разговора.

Помидорное варенье с орехами «Ничего не пропадает!»

ОСТАВШИЕСЯ на кустах мелкие зеленые помидоры, которые не успеют созреть до морозов, собрать и положить в 2% раствор питьевой соды на 3 часа. Пока томаты замачиваются, почистите грецкие орехи и слегка поджарьте их на сковороде. После этого с них легко снять шелуху.

Потом помидоры следует промыть, добавить орехи и залить горячим сахарным сиропом. На 1 кг томатов нужно взять 1 кг сахара, 1,5 стакана воды и стакан чищеных грецких орехов. Выдержать 4-5 ч., потом поварить 10 мин., помешивая. Опять выдержать 5 ч., и варить до готовности.

Любители изысканностей могут не пожалеть время и половинками ядер грецких орехов начинить помидорчики. Для этого маленьким ножом со стороны плодоножки томата удаляют семена и внутрь вставляют орешек. Вместо грецких орехов можно взять миндаль. Потом аккуратно сварить варенье.

Варенье из незрелого крыжовника «Изумрудное»

ИЗ НЕЗРЕЛЫХ, зеленых ягод крыжовника осторожно, через разрез, удалите семена.

Возьмите вишневые листья (75 г.) залейте их двумя стаканами холодной воды, вскипятите и процедите отвар. Горячим отваром залейте ягоды и поставьте на ночь в холодильник. Затем процедите, добавьте в отвар 1,4 кг сахара и сварите сироп. Залейте им ягоды и кипятите, помешивая. Когда ягоды приобретут светло-зеленую окраску (минут через 15), положите 8 вишневых листьев и варите еще 2 минуты. Горячее варенье разлейте по банкам. Готовое варенье приобретает аппетитную изумрудную окраску.