Самые-самые

САМОЙ большой в мире рыбой считают акулу-цеториуса, или китовую акулу. Она достигает в длину 15-16 метров. Немаловажное значение имеют продукты, добываемые из тела акулы. Шкура ее, например, после соответствующей очистки и выделки становится мягкой, изящной и прочной.

Самой маленькой рыбкой в мире является бычок-пигмей. Его длина не превышает 1 сантиметра. Самая же плодовитая рыба в мире - рыба-луна. Во время нереста она выметывает более трехсот миллионов икринок.

В отечественной фауне тоже можно выделить самую большую и самую маленькую рыбу. Белугу, которая достигает длины до девяти метров и веса до тонны, считают самой большой рыбой, а бычка, не превышающего в длину 2,2 см, - самой маленькой.