Горит, как свеча

ИЗВЕСТНАЯ многим рыболовам рыба минога содержит в своем теле более 35% жира, ее вполне можно использовать как свечу. Не так уж и давно в среднем Поволжье поступали именно так - миногу ловили, сушили, а затем втыкали в горлышко бутылки или пазы в стенах и поджигали. Сушеная рыба горела, как свеча.