Горит, как свеча
№ 10(10) от 13.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ИЗВЕСТНАЯ многим рыболовам рыба минога содержит в своем теле более 35% жира, ее вполне можно использовать как свечу. Не так уж и давно в среднем Поволжье поступали именно так - миногу ловили, сушили, а затем втыкали в горлышко бутылки или пазы в стенах и поджигали. Сушеная рыба горела, как свеча.
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